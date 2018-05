Barbara D’Urso difende Grande Fratello | «Rifarei quel cast A Signorini piace il suo GF

Ballando con le Stelle - Giovanni Ciacci difende Barbara D’Urso. Selvaggia Lucarelli lo fulmina : Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci Botta e risposta avvelenato tra Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci alla finale di Ballando con le Stelle 2018. Nel corso della diretta di ieri, la giudice del dance show di Rai1 ha bacchettato e messo in riga il concorrente finalista dopo che quest’ultimo aveva manifestato il proprio disappunto per la maglietta con cui Selvaggia aveva perculato il Grande Fratello e Barbara D’Urso. La firma del ...

Ballando con le stelle : Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli indossa una maglia contro Barbara d’Urso a Ballando Durante la finale di Ballando con le stelle di questa sera Selvaggia Lucarelli ha indossato una maglia che non è passata inosservata. Il giudice ha infatti lanciato una frecciata a Barbara d’Urso attraverso una dichiarazione scritta sulla sua maglia che lasciava poco spazio all’immaginazione. Selvaggia ha infatti fatto scrivere sulla sua t-shirt nera ...

Barbara D’Urso risponde a Signorini e chiarisce la fuga degli sponsor : Alfonso Signorini critica Barbara d’Urso: la replica della conduttrice La puntata odierna di Tv Talk è stata dedicata soprattutto a Barbara d’Urso, la quale ha fatto molto discutere sui social in queste ultime settimane per via di tutto ciò che è successo al suo Grande Fratello. Difatti, come molti sapranno, già due concorrenti sono stati espulsi perchè hanno avuto degli atteggiamenti decisamente deprecabili all’interno della ...

Domenica Live : Loredana Lecciso torna da Barbara d’Urso : Loredana Lecciso (di nuovo) ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live Si consumerà, a distanza, questo fine settimana su Canale 5 l’ennesimo capitolo della saga conflittuale tra Al Bano Carrisi e Romina Power da una parte e Loredana Lecciso. Infatti la coppia che ha fatto sognare milioni di italiani con il loro matrimonio sarà ospite domani sera da Maria De Filippi nella settima puntata del serale di Amici 17. Infatti se il promo inizialmente ...

Sonia Bruganelli difende Barbara D’Urso dalle critiche : Dopo tante critiche, Sonia Bruganelli difende Barbara D’Urso e il suo modo di fare tv. La conduttrice negli ultimi giorni è stata al centro di accese polemiche, tutto a causa del Grande Fratello, definito come un “circo degli orrori” dal Codacons – che ha presentato anche un esposto per farlo chiudere – e criticato a causa delle numerose volgarità e dei casi di misoginia e omofobia. La squalifica di Baye Dame prima ...

Cristina Parodi sfida Barbara D’Urso e ospita Selvaggia Lucarelli : Selvaggia Lucarelli ospite di Cristina Parodi: Barbara d’Urso chiama Favoloso Cristina Parodi sfida Barbara d’Urso ed invita Selvaggia Lucarelli a Domenica In, nel giorno in cui la conduttrice napoletana chiamerà all’interno del suo salotto Luigi Favoloso. A dare la notizia è stato il sito Davide Maggio il quale ironicamente ha sottolineato il fatto che Cristina abbia tirato finalmente fuori gli artigli, purtroppo in ritardo. ...

Al Grande Fratello 2018 si festeggia un mese nella casa e Barbara D’Urso rinuncia alla pensione : Polemiche, liti e squalificati, sicuramente questa edizione del Grande Fratello 2018 è la più burrascosa degli ultimi anni e gli ascolti record lo provano. Barbara D'Urso gongola e continua a ripetere che la sua edizione ha registrato gli ascolti più alti da nove anni a questa parte ma sa bene anche che le polemiche sono all'ordine del giorno sia sui social che presso gli addetti ai lavori che accusano la conduttrice di aver costruito una ...

Selvaggia Lucarelli : ecco cosa penso del Grande Fratello e di Barbara D’Urso! : La penna virtuale ed infuocata di Selvaggia Lucarelli colpisce ancora. Questa volta la giornalista del web non risparmia nemmeno la quindicesima edizione del Grande Fratello, nè chi lo conduce! Sentite che cosa ha da dire a tal proposito! La giornalista dal calamaio infuocato, Selvaggia Lucarelli non può fare a meno di non commentare i comportamenti dei coinquilini che albergano nella casa del Grande Fratello. La giurata di Ballando Con Le ...