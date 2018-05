Ballando con le stelle | vince Cesare Bocci Ad “Amici” Al Bano | Romina e J-Ax solo non

« Ballando con le stelle 2018» : il meritato trionfo di Cesare Bocci : Un gran clamore, poi più nulla. Cesare Bocci , il cui talento sembrava essere stato oscurato dalla polemica, pareva destinato ai gradini più bassi del podio: bravo sì, ma non abbastanza controverso da essere protagonista. Ballando con le stelle 2018, che agli esordi tanto lo ha incensato, sembravo averlo dimenticato, invece, sabato sera, in finale, il Mimì Augello di Montalbano s’è, invece, giocato il «rimontone». LEGGI ANCHEBallando con le ...

FINALE Ballando con LE STELLE 2018/ Vince Cesare Bocci - aspre critiche a Giovanni Ciacci : BALLANDO con le STELLE 2018 la classifica FINALE: Vince Cesare Bocci. La prova dell'ospite Gina Lollobrigida non conVince. Buona la prova di Gessica Notaro. Ciacci quinto tra le polemiche. L'accusa di Selvaggia è rivolta a Giovanni Ciacci. Non ha tutti i torti: Ciacci è fin troppo accondiscendente, specie quando si tratta di critiche. Per non parlare dei piagnistei: "Soffro di crisi d'abbandono. Come farò, senza Raimondo?"