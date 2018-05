Ballando con le stelle : vince la finale Cesare Bocci - lacrime e commozione negli studi Rai : Un tripudio di emozioni, di applausi e soprattutto di sorrisi. Si può sintetizzare così l’ultima puntata del talent show targato Rai “Ballando con le stelle” andato in onda nella serata di ieri sabato...

Ballando con le stelle - vince Cesare Bocci. Ad “Amici” Al Bano - Romina e J-Ax (solo non si vedono i due liocorni) : Alla fine della fiera, col 67% dei voti, è stato Cesare Bocci a vincere la 13esima edizione di Ballando con le stelle. “Avevo bisogno di un’esperienza così intensa”, ha detto il volto di fiction di successo come MontalBano che è riuscito a battere l’agguerrita concorrenza di Francisco Porcella (secondo classificato) e della super favorita Gessica Notaro (terza), che ha commosso tutti e ne è comunque uscita come vincitrice ...

Ballando con le Stelle 2018 - vince Cesare Bocci. E la moglie commuove tutti : Macerata, 20 maggio 2018 " Cesare Bocci vince 'Ballando con le Stelle 2018' . Ma la vittoria dell'attore maceratese passa quasi in secondo piano rispetto a quanto si vede nella finale della ...

FINALE Ballando con LE STELLE 2018/ Vince Cesare Bocci - aspre critiche a Giovanni Ciacci : BALLANDO con le STELLE 2018 la classifica FINALE: Vince Cesare Bocci. La prova dell'ospite Gina Lollobrigida non conVince. Buona la prova di Gessica Notaro. Ciacci quinto tra le polemiche. L'accusa di Selvaggia è rivolta a Giovanni Ciacci. Non ha tutti i torti: Ciacci è fin troppo accondiscendente, specie quando si tratta di critiche. Per non parlare dei piagnistei: "Soffro di crisi d'abbandono. Come farò, senza Raimondo?"

Chi ha vinto Ballando con le stelle 2018? Ecco il podio finale Video : Ore 00.52: inizia la sfida finale tra Francisco Porcella e Cesare Bocci. Ore 1.14: Milly Carlucci da lo stop al televoto. Ore 1.18: è il momento del verdetto finale della serata. Il vincitore di Ballando con le stelle 2018 è Cesare Bocci. Secondo posto per Francisco Porcello. Terzo posto a pari merito Gessica Notaro e Giaro Giarratana. Vincitore Ballando con le stelle: Ecco il favorito assoluto Il pubblico di Ballando attende con ...

