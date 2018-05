Ballando con le Stelle 2018 | Gessica Notaro terza a sorpresa

Ballando con le Stelle 2018 - vince Cesare Bocci. E la moglie commuove tutti : Macerata, 20 maggio 2018 " Cesare Bocci vince ' Ballando con le Stelle 2018 ' . Ma la vittoria dell'attore maceratese passa quasi in secondo piano rispetto a quanto si vede nella finale della ...

FINALE Ballando con LE STELLE 2018/ Vince Cesare Bocci - aspre critiche a Giovanni Ciacci : BALLANDO con le STELLE 2018 la classifica FINALE : Vince Cesare Bocci . La prova dell'ospite Gina Lollobrigida non con Vince . Buona la prova di Gessica Notaro. Ciacci quinto tra le polemiche.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 07:00:00 GMT)

Chi ha vinto Ballando con le stelle 2018? Ecco il podio finale Video : Stasera 19 maggio andra' in onda in prime time su Raiuno la finalissima [Video] di Ballando con le stelle 2018. Dopo dieci settimane di programmazione Milly Carlucci è pronta a chiudere i battenti di questa edizione che è andata molto bene dal punto di vista degli ascolti con oltre 4 milioni di spettatori che spesse volte sono valse una vittoria netta in termini di auditel nella sfida del sabato sera. Noi questa sera remo l'ultima puntata dello ...