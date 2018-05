BALLANDO CON LE STELLE 2018 Diretta finale | vincitore e classifica | trionfa Cesare

Cesare Bocci vince BALLANDO CON le stelle 2018 : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli Alla fine è stato lui spuntarla. Cesare Bocci ha vinto Ballando con le stelle 2018. Un’edizione combattuta e imprevedibile fino alla fine che ha visto l’attore battere con il 67% dei voti la coppia composta da Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Terzi classificati a pari merito Gessica Notaro, battuta da Cesare Bocci nella sfida a due prima della finalissima, e Giaro Giarratana. L’”outsider” Nathalie Guetta ...

MILLY CARLUCCI RICORDA BIBI BALLANDI/ Lacrime in diretta - il saluto alla moglie Lella (BALLANDO CON le stelle) : MILLY CARLUCCI si commuove nel ricordo di BIBI BallaNDI. In studio anche la moglie Lella, che saluta e ringrazia: "Veglierà sempre su di noi". (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 01:01:00 GMT)

Valerio Scanu/ Milly si scusa : "non c'è tempo" per l'intervista (BALLANDO CON le stelle) : Video, Valerio Scanu sarà il superospite dell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2018. Ad annunciarlo è lo stesso Scanu con un post e video su Twitter. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:49:00 GMT)

VINCITORE BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Chi è? Sfida finale tra Cesare Bocci e Francisco Porcella : VINCITORE BALLANDO con le STELLE 2018: Gessica Notaro resta la grande favorita per il trionfo finale, Giovanni Ciacci potrebbe essere la grande sorpresa.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:36:00 GMT)

Gessica Notaro e Stefano Oradei/ La giuria li preferisce a Cesare Bocci (BALLANDO CON le stelle) : Gessica Notaro e Stefano Oradei in finale a Ballando con le stelle: un "quasi" lieto fine per la Miss sfregiata con l'acido. "Una rumba non proprio perfetta".(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:35:00 GMT)

Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro/ Quinti! Per la coppia è stata comunque vittoria! (BALLANDO CON le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro in finale a Ballando con le stelle: "Siete cresciuti ma non così tanto". Il give di stasera è ancora imperfetto. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:30:00 GMT)

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Superfavoriti - sono tra i primi quattro (BALLANDO CON le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli in finale a Ballando con le stelle. Ottimo risultato per la coppia, che convince il pubblico con talento e saper fare.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:22:00 GMT)

BALLANDO CON le stelle 2018/ Diretta finale - vincitore e classifica : Giovanni Ciacci e Nathalie Guetta quinti : Ballando con le stelle 2018, Diretta finale 19 maggio: Gina Lollobrigida ballerina per una notte. Chi sarà il vincitore al termine di una serata ricca di sfide?(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:17:00 GMT)

Vincitore BALLANDO CON le Stelle 13 : colpo di scena nel finale Video : Stasera 19 maggio 2018 andra' in onda la finalissima della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle capitanato da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli e di Robozao. Dopo settimane di sfide, accese polemiche e vari dibattiti [Video], la storica conduttrice è pronta a calare il sipario di questa edizione che non ha deluso in qualita' di ascolti e share. Questa sera remo in diretta, passo dopo passo, minuto dopo minuto, tutto ...

Selvaggia Lucarelli/ Accuse a Ciacci : "Buonista - cerchi l'ospitata a tutti i costi" (BALLANDO CON le stelle) : Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: "Giovanni Ciacci buonista. Basta cercare ospitate a ogni costo". Incontro ravvicinato per l'assegnazione del trofeo.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:05:00 GMT)

Vincitore BALLANDO CON le stelle 2018/ Chi è? Porcella e Giarratana fanno il pieno di voti - ma Nathalie... : Vincitore Ballando con le stelle 2018: Gessica Notaro resta la grande favorita per il trionfo finale, Giovanni Ciacci potrebbe essere la grande sorpresa.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:46:00 GMT)

BALLANDO CON le stelle 13 – LA FINALE – Decima e ultima puntata del 19 maggio 2018. : Decima puntata, la FINALE, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli che termina così anche questa tredicesima edizione. Ottimi ascolti e ottimo cast che hanno premiato la conduttrice e il suo gruppo di lavoro. Oltre a riuscire […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – LA FINALE – Decima e ultima puntata del 19 maggio 2018. sembra essere il primo ...

Ciacci difende la d’Urso a BALLANDO CON le Stelle : è scontro con Selvaggia : Ballando con le Stelle finale, perché hanno litigato Giovanni Ciacci e Selvaggia Lucarelli? C’entra Barbara d’Urso Acceso scontro tra Giovanni Ciacci e Selvaggia Lucarelli durante la finale di Ballando con le Stelle. Il motivo? Barbara d’Urso. A inizio puntata la giurata ha sfoggiato una maglietta nera con una scritta ben precisa (“Comunque con me gli […] L'articolo Ciacci difende la d’Urso a Ballando con le ...

GIOVANNI CIACCI CON RAIMONDO TODARO/ La critica della Lucarelli : "Basta col buonismo" (BALLANDO CON le stelle) : GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO in finale a Ballando con le stelle: "Siete cresciuti ma non così tanto". Il give di stasera è ancora imperfetto. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:25:00 GMT)