Ballando con le Stelle 2018 | Cesare Bocci e Alessandra Tripoli vincono la tredicesima

Cesare Bocci vince Ballando con le Stelle 2018 : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli Alla fine è stato lui spuntarla. Cesare Bocci, in coppia con Alessandra Tripoli, è il vincitore di Ballando con le Stelle 2018. Un’edizione combattuta e imprevedibile fino alla fine, che ha visto l’attore battere con il 67% dei voti la coppia composta da Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Terzi classificati a pari merito Gessica Notaro, battuta proprio da Cesare Bocci nella sfida a due prima della ...

Cesare Bocci vince Ballando con le stelle 2018 : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli Alla fine è stato lui spuntarla. Cesare Bocci ha vinto Ballando con le stelle 2018. Un’edizione combattuta e imprevedibile fino alla fine che ha visto l’attore battere con il 67% dei voti la coppia composta da Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Terzi classificati a pari merito Gessica Notaro, battuta da Cesare Bocci nella sfida a due prima della finalissima, e Giaro Giarratana. L’”outsider” Nathalie Guetta ...

MILLY CARLUCCI RICORDA BIBI BALLANDI/ Lacrime in diretta - il saluto alla moglie Lella (Ballando con le stelle) : MILLY CARLUCCI si commuove nel ricordo di BIBI BallaNDI. In studio anche la moglie Lella, che saluta e ringrazia: "Veglierà sempre su di noi". (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 01:01:00 GMT)

Valerio Scanu/ Milly si scusa : "non c'è tempo" per l'intervista (Ballando con le stelle) : Video, Valerio Scanu sarà il superospite dell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2018. Ad annunciarlo è lo stesso Scanu con un post e video su Twitter. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:49:00 GMT)

Gessica Notaro e Stefano Oradei/ La giuria li preferisce a Cesare Bocci (Ballando con le stelle) : Gessica Notaro e Stefano Oradei in finale a Ballando con le stelle: un "quasi" lieto fine per la Miss sfregiata con l'acido. "Una rumba non proprio perfetta".(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:35:00 GMT)

Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro/ Quinti! Per la coppia è stata comunque vittoria! (Ballando con le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro in finale a Ballando con le stelle: "Siete cresciuti ma non così tanto". Il give di stasera è ancora imperfetto. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:30:00 GMT)

