Attenti a quei due | la passeggiata sulle rive del Tamigi riserva una sorpresa esilarante

Staffetta? Attenti a quei due : il Quirinale non sopporta il potere diviso a metà : Una poltrona per due: come ci si sta? Uno per volta, naturalmente. Basta avere pazienza, lungimiranza e tanta, tanta fortuna. Quella necessaria ad allearsi con chi non ti fa fuori prima del tempo. Il 2, del resto, è numero imperfetto, posto com’è tra l’1 ed il 3 che sono l’unità e la perfezione. Figlio di un dio minore, sull’Olimpo come in politica. Mai fidarsi troppo del 2, quando di mezzo ...