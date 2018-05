Atletica | Yeman Crippa sfreccia sui 10 000 metri | terzo posto per l’azzurro nella Coppa

sportfair

(Di domenica 20 maggio 2018) Al debutto assoluto sui 10.000conquista ilEuropa di Londra riscrivendo l record italiano under 23: 27:44:21 Un’altra grande gara per. InEuropa a Londra, al debutto assoluto sui 10.000, il 21enne delle Fiamme Oro chiude ale riscrive subito il record italiano under 23: 27:44:21. L’azzurro, dopo quello dei 5000con 13:18.83, si impossessa di un altro primato di Francesco Panetta che il 2 luglio del 1985 a Stoccolma aveva corso in 27:44.65.diventa il decimo italiano di sempre a livello assoluto e il quinto europeo under 23 alltime. Atmosfera coinvolgente per la 22esima edizione del trofeo continentale calato“Night of the 10,000m PBs”: luci, musica, animazione e tanta gente a bordo pista con un corridoio coperto a metà rettilineo per permettere al pubblico di ...