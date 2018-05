Assassin' s Creed | Syndicate - Reloaded

La storia e la geografia si possono imparare meglio con Assassin's Creed? : È possibile imparare la storia e la geografia attraverso un videogioco? Secondo i creatori di Assassin’s Creed, sì. Il programmatori del prodotto dalla Ubisoft, le cui trame narrative si perdono all’interno di varie epoche storiche dell’umanità, hanno deciso che nell’ultima versione, dedicata all’Egitto tolemaico, ci sarebbe stato più spazio per l’apprendimento. Hanno creato una ...

Assassin’s Creed Odyssey è il titolo del gioco ambientato in Grecia? : Il prossimo Assassin's Creed potrebbe essere ambientato nell'antica Grecia, questo è un rumor che conosciamo già da mesi. Ma il titolo potrebbe intitolarsi Assassin's Creed Odyssey, contrariamente a quanto riportato in precedenza con il possibile titolo "Dynasty". Secondo una voce diffusa su 4Chan, il gioco sarà annunciato ufficialmente all'E3 2018, dopo essere stato concordato in una riunione tra gli investitori di Ubisoft nelle ultime ...

I fumetti di Assassin's Creed sono ad un momento della storia che i fan attendono da molto tempo : La serie di fumetti di Assassin's Creed ha appena raggiunto un momento della storia complessiva del franchise che gli appassionati attendono ma quasi una decade, riporta Eurogamer.Attenzione perché ciò che segue potrebbe trattarsi di spoiler, a seconda della vostra conoscenza della saga.Negli ultimi 18 mesi la serie di Assassin's Creed Uprising ha segnato il ritorno di Giunone, il "grande male" della serie. L'ultimo e il penultimo numero del ...

L'ultimo video diario per Assassin's Creed Origins presenta l'Animus Control Panel : Vi avevamo raccontato a inizio aprile dell'arrivo dell'Animus Control Panel per la versione PC di Assassin's Creed Origins, un vero e proprio editor che permetterà ai giocatori di modificare nel dettaglio ogni aspetto del gameplay del gioco.l'Animus Control Panel è a tutti gli effetti un tool per il modding con il quale andare a ritoccare i valori di Origins come ad esempio la velocità di movimento del protagonista, la sua salute e anche il suo ...

Lucca Comics & Games al Salone del Libro di Torino : imperdibile appuntamento con il Discovery Tour di Assassin's Creed : La mostra di uno dei migliori disegnatori italiani, uno spazio dedicato al gioco da tavolo, il focus sul fumetto, i doppiatori del Trono di Spade, laboratori per giovani e famiglie ma soprattutto gli appuntamenti sulla cultura pop tra cui quello col direttore del Museo Egizio alla scoperta di un videogioco ambientato nell'Antico Egitto: Lucca Comics & Games onora alla grande la partnership con il Salone del Libro di Torino, in programma al ...

Assassin’s Creed Origins accoglie l’Animus Control Panel - il trailer : Su Assassin's Creed Origins, in versione PC, ha debuttato da poche ore una feature tutta nuova e decisamente interessante: parliamo dell'Animus Control Panel, un insieme di opzioni di che vi permetteranno di impostare svariati cheat per creare una partita totalmente personalizzata. Ubisoft ha rilasciato il trailer di lancio. Come vi avevamo già spiegato quando Ubisoft effettuò l'annuncio, l’Animus Control Panel di Assassin’s Creed Origins è ...

Assassin's Creed Rogue Remastered : una nuova occasione per un gioco passato inosservato - analisi tecnica : Rappresentando una sorta di successore del brillante Black Flag, Assassin's Creed: Rogue è stato un gioco che è passato per certi versi inosservato quando è stato pubblicato nel 2014. In quel difficile periodo 'cross-gen', Rogue era progettato per Xbox 360 e PlayStation 3, ma il focus chiave della serie era sul titolo decisamente ambizioso dal punta di vista tecnologico (che però fallì nei suoi intenti) Assassin's Creed Unity, che rappresentò il ...

Assassin's Creed Origins per PC : in arrivo l'Animus Control Panel : Continua l'eccellente supporto post-lancio di Ubisoft per il suo Assassin's Creed Origins e l'annuncio di poco tempo fa dovrebbe essere quello che renderà ancora più interessante il gioco per gli utenti PC: Il publisher ha comunicato l'arrivo dell'Animus Control Panel.Come riporta Gamingbolt, questo Animus Control Panel è una funzione inedita che permetterà ai giocatori PC di Assassin's Creed Origins di personalizzare più a fondo l'esperienza di ...

Assassin's Creed IV : Black Flag e Divinity II arrivano tra i titoli retrocompatibili per Xbox One : La retrocompatibilità di Xbox One è tra le feature maggiormente supportate in casa Microsoft, il continuo aggiornamento del parco titoli a disposizione lo testimonia: recentemente la lista ha visto l'aggiunta dell'originale Call of Duty 4: Modern Warfare, ora è tempo di scoprire quali sono i nuovi giochi disponibili.Con il solito tweet di Major Nelson, apprendiamo che al catalogo di titoli retrocompatibili per Xbox One si aggiungono Assassin's ...

Assassin’s Creed Origins introduce l’Animus Control Panel su PC : Nonostante abbia già pubblicato due grosse espansion, Ubisoft continua a supportare Assassin's Creed Origins con un piano post lancio che prevede l'arrivo di un numero sempre più alto di contenuti. Ora, su PC, è in arrivo una feature tutta nuova chiamata Animus Control Panel, che si aggiungerà - almeno per adesso - solo alla versione Steam e Uplay del gioco. In sostanza, l'Animus Control Panel di Assassin's Creed Origins è una funzionalità ...

Assassin’s Creed Origins avvia un nuovo arco narrativo - la storia di Giunone continua nei fumetti : La saga di Assassin's Creed, negli anni, ha introdotto numerosi elementi nel calderone della propria trama. A partire dal capitolo Brotherhood, però, aveva introdotto la figura di Giunone, una dei Precursori i cui intenti si sono rivelati malvagi e volti a estinguere la razza umana: una vera e propria villain, che ha provocato dapprima la morte di Lucy e poi, in Assassin's Creed III, quella del povero Desmond, spostando l'attenzione della serie ...

Assassin's Creed Rogue : un video analizza la versione rimasterizzata a confronto con quella originale : Assassin's Creed Rogue Remastered, titolo già recensito sulle nostre pagine e tornato da poco a risplendere su console di attuale generazione, è stato oggetto dell'approfondita analisi di Digital Foundry.La redazione britannica, infatti, ha esaminato il titolo mettendolo a confronto anche con le edizioni originali del 2014 uscite su Xbox 360 e PS3. L'analisi di Digital Foundry prende quindi in esame tutte le versioni, PS4, PS4 Pro, Xbox One, ...