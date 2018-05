Ascolti tv 19 maggio 2018 | vince Ballando con le stelle | bene Amici

Ascolti TV | Sabato 19 maggio 2018. Vince la finale di Ballando (24.7%) - Amici in crescita (23%). I dati del Royal Wedding : Verissimo (24.38%) batte il TG1 (20.43%-21.91%) : Royal Wedding Su Rai1 Ballando Tutti in Pista – dalle 20.48 alle 21.55 – ha raccolto 4.627.000 spettatori con il 21.68% mentre la finale della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 21.59 all’1.23 – ha conquistato .000 spettatori pari al 24.7% di share (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno – qui gli Ascolti di tutte le finali del programma – qui la maglietta di Selvaggia ...

Ascolti tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle 2018 | Dati Auditel 19 maggio 2018 : Accesissima sfida fra Amici 17 e la finale di Ballando con le Stelle 2018. Chi ha vinto secondi gli Ascolti tv di ieri, 19 maggio 2018? Maria De Filippi e Milly Carlucci hanno cercato in tutti i modi di rubare telespettatori agli avversari. La prima ha invitato: Al Bano, Romina Power, Fedez e J-Ax. Oltre a loro in studio anche: Massimo Ranieri e Gerry Scotti. La seconda ha fatto ballare Gina Lollobrigida e chiamato in causa perfino Valeria ...

Anticipazioni 24 maggio La mafia uccide solo d'estate - trama e Ascolti del 17/05 Video : Il 24 maggio andra' in onda una nuova puntata de La mafia uccide solo d'estate 2 [Video], la fiction che sviluppa in modo più dettagliato il film omonimo di Pif. Eccovi dunque le Anticipazioni della prossima puntata, gli ascolti dell'appuntamento di giovedì sera ed info su dove vedere la prossima puntata in streaming. Anticipazioni La mafia uccide solo d’estate La fiction ispirata al film di Pif è diretta da Luca Ribuoli, in essa recitano ...

Ascolti TV | Venerdì 18 maggio 2018. La Corrida chiude al 24.9% - flop Harry & Meghan al 9.9% : La Corrida Su Rai1 l’ultima puntata de La Corrida ha conquistato 5.220.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Canale 5 Harry & Meghan ha raccolto davanti al video 2.092.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 953.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon II ha intrattenuto 1.095.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Io e Lei ha raccolto davanti al video 982.000 ...

