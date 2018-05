Arretrati Stipendi | cosa troveranno i docenti nella rata speciale 5 2018?

Doppio cedolino Noipa - stipendi maggio 2018 : date - accredito e importi Arretrati : Con un comunicato di oggi 15 maggio, Noipa conferma la data del cedolino per il mese in corso, relativo agli stipendi. A partire da giovedì 17 maggio sarà disponibile per tutti nell’area privata di Noipa, il cedolino relativo alla rata ordinaria del mese di maggio (salvo comparto sanità, per cui arriverà il 25). L’emissione del […] L'articolo Doppio cedolino Noipa, stipendi maggio 2018: date, accredito e importi arretrati proviene da ...

Stipendi comparto Difesa e Forze dell'Ordine - Arretrati a maggio - ecco le cifre Video : Una platea di 400.000 lavoratori appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco stanno per percepire buste paga ingrossate dall’applicazione del nuovo contratto collettivo. Dopo quasi un decennio di attesa, dopo anni di blocco della perequazione e dopo una sentenza della Corte Costituzionale contro il blocco del Governo Monti, gli Stipendi dei lavoratori del comparto Difesa e Sicurezza torneranno ad aumentare. ...

Torino - costretto a vivere in macchina dopo la perdita del lavoro e gli stipendi Arretrati : Torino, costretto a vivere in macchina dopo la perdita del lavoro e gli stipendi arretrati Ha fatto mille lavori, ma poi l’ultima ditta è fallita. I curricula inviati non ricevono risposta, così lui, la compagna e i tre figli piccoli sono per strada Continua a leggere L'articolo Torino, costretto a vivere in macchina dopo la perdita del lavoro e gli stipendi arretrati proviene da NewsGo.

NoiPa - Arretrati e aumenti scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? Video : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa NoiPa.mef.gov l'ufficialita' degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

NoiPa - Arretrati e aumenti scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa (NoiPa.mef.gov) l'ufficialità degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

Scuola : tra qualche giorno in arrivo Arretrati e nuovi stipendi - cifre ed info Video : Una cosa risaputa è che il comparto Scuola, la maxi area della Pubblica Amministrazione che conta oltre 1,2 milioni di lavoratori, ha un nuovo contratto collettivo. Il 19 aprile la firma definitiva è arrivata e quanto previsto dal nuovo CCNL adesso viene messo in atto, a partire dalle nuove tabelle retributive. La piattaforma del Mef adibita al ruolo di organizzatore delle retribuzioni, cioè NoiPA, adesso deve aggiornare il sistema proprio in ...

Arretrati stipendio scuola e aumenti : quanto prenderanno gli insegnanti Video : Finalmente tutti gli #insegnanti possono venire a conoscenza degli Arretrati per lo stipendio della #scuola che spettano loro. È finita l'attesa per sapere nello specifico il periodo in cui riceveranno gli Arretrati sullo stipendio, in to alla firma stabilita del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018. La comunicazione relativa agli Arretrati è arrivata direttamente da NoiPA. La novita' è molto interessante, perché permette ai ...

Stipendi NoiPa scuola - news 3/5 aumenti ed Arretrati : consulta le tabelle al netto : NoiPa mette fine all’ansia del personale della scuola, in merito ad aumenti e arretrati Stipendiali: ha finalmente comunicato le date in cui arriverà l’accredito. La buona notizia è che gli arretrati saranno corrisposti già a maggio, entro la fine del mese, e includeranno il periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Per gli […] L'articolo Stipendi NoiPa scuola, news 3/5 aumenti ed arretrati: consulta le tabelle al netto ...