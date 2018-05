Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie | film stasera in tv 24 maggio | trama | curiosità

cubemagazine

(Di domenica 20 maggio 2018)Ilè ilin tv giovedì 242018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Matt Reeves ha come protagonisti Andy Serkis, Jason Clarke e Gary Oldman. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVIlin tv: scheda USCITO IL: 30 luglio 2014 GENERE: Azione, Drammatico ANNO: 2014 REGIA: Matt Reeves CAST: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Judy Greer, Kirk Acevedo DURATA: 130 MinutiIlin tv:Un popolo digeneticamente evoluto guidato da Caesar è in costante crescita ...