Anziana lascia 3 milioni in eredità a Silvio Berlusconi

(Di domenica 20 maggio 2018) Un sogno ricorrente di ricchezza è quello di un lontano parente sconosciuto, ovviamente milionario che, passando a miglior vita e non avendo eredi 'prossimi', citutti i suoi beni. Storie cinematografiche che, talvolta, sono diventate realta'. Ciò che è accaduto dopo la morte di una 88enne aquilana però cia bocca aperta. La donna, titolare di un patrimonio di 3di euro, è deceduta senza alcun erede: ha deciso pertanto di donare tutti i suoi beni nientepopodimeno che ad uno degli uomini più ricchi d'Italia:. Un gesto di riconoscenza La notizia è stata resa nota dall'avvocato Andrea Ferrari. L'è deceduta venti giorni fa, si chiamava Anna C. ed è stata per anni impiegata alla segreteria generale della presidenza del Consiglio dei ministri. Ha dunque lavorato fianco a fianco conVIDEO negli anni in cui ha presieduto il ...