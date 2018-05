Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 20 maggio : Mancini - Claudio Fava - Fabrizio Gifuni - Alessia Marcuzzi : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 20 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Roberto Mancini, Claudio Fava, Fabrizio Gifuni e Alessia Marcuzzi ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:18:00 GMT)

Top Chef Italia - La rivincita/ Anticipazioni seconda puntata : nuova sfida a Torino : Top Chef Italia, La rivincita va in onda oggi, domenica 20 maggio, alle 21.25 sul canale Nove: gli Chef si sfidano a Torino, ospite la Chef Rosanna Marziale.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:59:00 GMT)

Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti 5 : la serie tornerà a gennaio 2019? : Nelle scorse settimane hanno avuto inizio le riprese della serie Che Dio Ci Aiuti prodotta dalla Lux Vide: si tratta della quinta stagione che è caratterizzata dall'assenza di personaggi fondamentali per lo svolgersi delle vicende. Ha creato una grande sorpresa l'assenza dell'attrice Diana Del Bufalo che ha vestito per una sola stagione il ruolo di Monica; a questa notizia si contrappone la felicità dei telespettatori italiani per la permanenza ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Michael ha un’altra e inganna Natascha : Si fa sempre più esplosiva la situazione a casa Schweitzer-Niederbühl! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, il rapporto apparentemente inossidabile tra Natascha (Melanie Wiegmann) e Michael (Erich Altenkopf) verrà messo in crisi a causa dell’arrivo di una persona molto molto pericolosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a fine giugno! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: ...

Lethal Weapon 2 torna su Italia1 dopo una settima di polemiche : Anticipazioni 18 e 25 maggio : Questa che sta per finire è stata una settimana dura per i fan delle serie tv e, in particolare, di Lethal Weapon 2 che oggi, 18 maggio, tornerà su Italia1 per un altro triplice episodio e tre nuovi casi per i detective protagonisti. Clayne Crawford è stato messo alla porta dalla produzione della serie per via di una serie di accuse che riguardano i suoi comportamenti "violenti" sul set. Lui ha negato ma il suo collega Damon Wayans lo ha ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : sabotaggio contro André! : Un nuovo mistero è in arrivo in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, un perfido intrigo rischierà di rovinare la reputazione e la carriera di alcuni tra i personaggi più amati della soap… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a fine giugno! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: André contro Robert e Werner Come vi abbiamo anticipato, tra non molto ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : il finale di CHARLOTTE [FOTO] : Il triste momento è arrivato! A qualche settimana dall’annuncio ufficiale dell’uscita di scena di uno dei personaggi storici di Tempesta d’amore, mercoledì 16 maggio i telespettatori tedeschi hanno assistito alle scene tanto temute: l’addio di CHARLOTTE (Mona Seefried). Ecco come avverrà la partenza della “Signora del Fürstenhof”… Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: CHARLOTTE lascia il Fürstenhof Come vi abbiamo anticipato, la ...

Beautiful - Anticipazioni americane : SALLY avrà a che fare con WYATT? : anticipazioni americane Beautiful: perché SALLY torna a Los Angeles? Se siete nostri lettori abituali ormai lo sapete: SALLY Spectra sarà in primo piano ancora per qualche mese nelle puntate italiane di Beautiful, ma, ad un certo punto, il suo peso sulla scena inizierà a diminuire drasticamente, complice anche il ritorno di Hope Logan che la sostituirà come rivale di Steffy Forrester per il cuore di Liam Spencer. La stilista avrà comunque il suo ...

Lethal Weapon 2/ Anticipazioni : Birdwatching - Omicidio in punta di forchetta e Teorie cospiratorie (18 maggio) : Lethal Weapon 2, Anticipazioni e trame della nuova puntata in onda su Italia 1 nella prima serata, Birdwatching, Omicidio in punta di forchetta e Teorie cospiratorie i titoli.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:59:00 GMT)

Vuoi scommettere?/ Diretta e Anticipazioni : Michelle Hunziker pronta a sostenere Aurora Ramazzotti (17 maggio) : Vuoi scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:52:00 GMT)

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 21-25 maggio 2018 : Serena smaschera Filippo! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 21 a venerdì 25 maggio 2018: Serena scopre le menzogne di Filippo. Vittorio e Luca uniti per Anita! Anticipazioni Un posto al sole: una brutta verità per Serena! Marina contro Roberto! Renato stupisce Nadia! Luca e Vittorio si alleano per aiutare Anita… Riappacificazioni, nuovi amori, storie in procinto di giungere al capolinea, problematiche adolescenziali, dipendenze… tanti ...

Anticipazioni M di Michele Santoro - puntata di giovedì 17 maggio : Torna su Rai 3 “M” di Michele Santoro con il secondo appuntamento: ecco tutte le Anticipazioni di quello che vedremo giovedì 17 maggio in prima serata Tutto pronto per il secondo appuntamento di M di Michele Santoro, il nuovo ciclo di puntate condotte dal giornalista e conduttore su Rai 3. Questa edizione ruota intorno al caso Aldo Moro riletto e raccontato in una chiave del tutto inedita. Scopriamo le Anticipazioni della seconda ...

Una Vita Anticipazioni : ARTURO vuole che ELVIRA sposi BURAK DEMIR : Nuovi “problemi” in arrivo a Una Vita per la giovane ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) che, oltre a dover accettare di essere stata lasciata da Simon Gayarre (Jordi Coll), dovrà persino piegarsi ad una nuova imposizione del padre ARTURO (Manuel Regueiro); come abbiamo segnalato nei nostri precedenti post, tutto avrà inizio per colpa della pettegola Susana (Amparo Fernandez)… Le anticipazioni segnalano infatti che la sarta ...

M di Michele Santoro/ Anticipazioni seconda puntata : Enrico Berlinguer protagonista del docudrama (17 maggio) : M di Michele Santoro, ecco le Anticipazioni della seconda puntata in onda oggi, giovedì 17 maggio 2018 sulla terza rete di Casa Rai: Enrico Berlinguer protagonista del docudrama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)