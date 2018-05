ANGELI - UNA STORIA D' AMORE Su Canale 5 il film con Vanessa Incontrada oggi | 20 maggio

Roma - processo Spada : Federica ANGELI in aula/ Ultime notizie : "Non ho paura" - Virginia Raggi in Tribunale : Roma, processo Spada: Federica Angeli in aula sentita come testimone. Al suo fianco la sindaca della città, Virginia Raggi e la Regione Lazio. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Processo Spada - Raggi in tribunale con Federica ANGELI : Roma non ha paura : Le parole della sindaca: "Qui per lanciare un messaggio forte e duro cotnro la malavita. Le istituzioni non devono lasciare soli i cittadini"

Federica ANGELI - “Federì sei giovane - hai una famiglia”. L’imputato : “No minacce - solo un consiglio” : “Una intervista partita serena e diventata disastrata…”. Paolo Riccardo Papagni, sentito nel processo per tentata violenza privata ai danni della giornalista di Repubblica Federica Angeli, ha ripercorso il giorno dell’intervista nel maggio del 2013, anche con telecamera poi spenta, alla cronista di Repubblica che l’uomo, socio e fratello del presidente di Assobalneari, aveva rilasciato per poi interromperla. ...

Neonata in una fogna tra le formiche salvata da un bassotto e due 'ANGELI' Video : Nuda a terra nel condotto di scarico di una grondaia con il cordone ombelicale ancora attaccato, circondata da formiche rosse che non erano lì per darle il benvenuto al mondo e l'avrebbero presto aggredita. Così una #Neonata è stata trovata a Port Elizabeth, citta' portuale del #sudafrica da una donna di 63 anni, Charmaine Keevy, che stava portando il suo cane a passeggio, un abile #bassotto che ha fiutato la vita. Una circostanza provvidenziale ...

Mafia a Ostia - proiettile in una busta per Federica ANGELI di Repubblica spedita nella redazione del Fatto : Un proiettile avvolto in due tovaglioli, in una busta indirizzata alla cronista di Repubblica Federica Angeli, è arrivato nei giorni scorsi per posta alla redazione romana del Fatto quotidiano. Chi ha spedito la missiva ha sbagliato indirizzo, o forse ha sbagliato giornale. Ci siamo accorti del proiettile e abbiamo avvisato la polizia che è venuta in redazione a sequestrare la busta, all’interno della quale non c’era ...

“Ecco l’accordo per il divorzio”. Brad-ANGELIna : boom! Tutti i dettagli di una separazione che ha lasciato a molti fan l’amaro in bocca. Mancava solo quell’ultimo dettaglio - ora è ufficiale : Un divorzio e la fine di un amore che ha tenuto tutto il mondo col fiato sospeso. Sembravano la coppia perfetta, eppure… Ora a due anni dall’addio, arriva il divorzio per Brad Pitt e Angelina Jolie. La coppia sembra aver trovato un accordo definitivo, difficile da raggiungere soprattutto per l’affidamento dei figli. Il motivo del contendere più dibattuto degli ultimi mesi, infatti, è stato proprio l’affido dei sei ...