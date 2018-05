Ancora temporali e disagi in Toscana

METEO sino al 31 Maggio - CALDO più incisivo ma Ancora tanti TEMPORALI : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO sino al 31 Maggio : ESTATE al via col CALDO , ma potrebbe non durare PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 31 Maggio Conferme su un progressivo consolidamento dell'alta ...

Piogge e temporali sull'Italia - sulle Alpi Ancora neve : Roma - Il nocciolo di bassa pressione che si è isolato con le prime ore della nuova settimana sul Mediterraneo centrale si posiziona oggi in corrispondenza dell'alto Tirreno. Intorno al suo centro si muovo impulsi fortemente instabili, uno dei quali lunedì pomeriggio si è concentrato sulle regioni centrali dando luogo a Piogge e temporali anche violenti sul versante adriatico. In particolare in Abruzzo si sono scatenati veri ...

Maltempo - Ancora temporali in gran parte d’Italia : nubifragio a Orte - a Milano scatta il piano emergenza : FOrte Maltempo in gran parte d’Italia, dove le intense piogge hanno causato diversi danni: tombini saltati, fiumi in piena e binari allagati con il traffico ferroviario in difficoltà sulla Roma-Firenze. Il comune di Milano ha convocato il centro operativo “con procedura d’urgenza” attivando il “piano per l’emergenza idrica”. Preoccupa sopratutto l’abbondante pioggia caduta nel pomeriggio sulla zona ...