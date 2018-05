Ancora De Laurentiis shock | “non potevo rubare | vi dico quanti punti ha la Juve… Sarri?

sportfair

: Ancora De Laurentiis a Radio Kiss Kiss: 'Abbiamo vinto lo Scudetto vero, quello finto forse lo vinceremo l'anno pro… - and84carl : Ancora De Laurentiis a Radio Kiss Kiss: 'Abbiamo vinto lo Scudetto vero, quello finto forse lo vinceremo l'anno pro… - ArturoDb72 : RT @juventusfans: Ancora De Laurentiis a Radio Kiss Kiss: 'Abbiamo vinto lo Scudetto vero, quello finto forse lo vinceremo l'anno prossimo.… - juventusfans : Ancora De Laurentiis a Radio Kiss Kiss: 'Abbiamo vinto lo Scudetto vero, quello finto forse lo vinceremo l'anno pro… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Dedurissimo contro la Juventus e contro gli arbitri del campionato italiano, lo scudetto il patron del Napoli lo sente suo “Sono contento della stagione. Abbiamo chiuso il campionato a -4, quindi il campionato è nostro. Cosafare? Micaandare a?” Parole al vetriolo di Aurelio De, presidente del Napoli. Quest’oggi, dopo la vittoria contro il Crotone, il patron si è presentato in conferenza stampa tuonando contro la Juventus, parole che non passeranno inosservate per quanto concerne la sponda bianconera. “91, 91, contro forse 90, ma forse anche meno, penso si possa anche dire che lo scudetto, quello vero, ce lo siamo meritato, quello finto magari ce lo daranno l’anno prossimo. Seresta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato a Pellegrini (il procuratore, ...