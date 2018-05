Analisi Auditel | Ballando con le stelle fra Amici e Ulisse

Analisi Auditel : Don Matteo fra Anche se è amore non si vede e The Voice : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre attorno al 25% di share, con la curva del Tg5 attorno al 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 7%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti che tocca il 25% di share, con la curva di Striscia la notizia sotto. Prima serata con la curva blu di Don Matteo al comando ...

Analisi Auditel : La Via Crucis fra Inside out e Il Re dei Re : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fra il 18 ed il 24% di share, con la curva del Tg5 attorno al 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 6%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Striscia la notizia che tocca il 24% con la curva dello Speciale Porta a porta fra il 10 ed il 15% di share. Prima serata con la curva ...

Analisi Auditel : C'è posta per te - Ballando con le stelle e Ulisse : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share, con la curva del Tg5 sulla soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 6%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 10% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Striscia la notizia che tocca il 21% con la curva di Ballando con le stelle tutti in pista fra il 15 ed il 18% di share. Prima ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di giovedì 22 marzo 2018 : Nella nostra Analisi del pomeriggio di ieri con le curve dello share minuto per minuto vediamo come sempre la curva arancione di Canale5 nettamente al comando con il filotto Uomini e donne, Segreto ed Amici fra il 20 ed il 30% di share e con la curva di Rai1 che segue con Zero e lode attorno al 12% di share, in salita con Vita in diretta che la porta sulla soglia del 15% di share. La curva del varietà Detto fatto è attorno al 9% di share ...