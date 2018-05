Amministrative : a Vicenza e Treviso le previsioni danno ballottaggi tra Cs e Cd (3) : (AdnKronos) - Gli altri candidati in corsa che, però, sembrano avere poche chance sono: Domenico Losappio (M5S), Said Chaibi Sindaco (Coalizione Civica Sinistra per Treviso), Mariastella Caldato (Treviso Unica), Carla Condurso Sindaco (Popolo della Famiglia). Nelle ultime settimane sono apparsi dive

Amministrative : a Vicenza e Treviso le previsioni danno ballottaggi tra Cs e Cd : Vicenza, 20 mag. (AdnKronos) – In Veneto sono due i capoluoghi di provincia in cui si voterà per il sindaco il 10 giugno: Vicenza e Treviso, entrambe le città oggi sono amministrate dal centrosinistra. Achille Variati nel capoluogo berico e Giovanni Manildo nel capoluogo della Marca. E in entrambe il centrodestra punta decisamente a strapparle ai rivali, con tante chances, almeno stando alle previsioni degli analisti politici locali. ...

Amministrative : a Vicenza e Treviso le previsioni danno ballottaggi tra Cs e Cd (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tra i candidati delle Liste Civiche saranno in corsa: Leonardo Bano che rappresenterà la lista No Privilegi Politici e Andrea Maroso, candidato invece del movimento indipendentista Siamo Veneto. Della partita anche Potere al Popolo con il musicista Filippo Albertin e Grande Nord, che invece ha scelto come candidata Franca Equizi.Anche a Treviso la campagna elettorale è in pieno svolgimento. Lo scorso 12 ...

Amministrative : a Vicenza e Treviso le previsioni danno ballottaggi tra Cs e Cd (3) : (AdnKronos) – Gli altri candidati in corsa che, però, sembrano avere poche chance sono: Domenico Losappio (M5S), Said Chaibi Sindaco (Coalizione Civica Sinistra per Treviso), Mariastella Caldato (Treviso Unica), Carla Condurso Sindaco (Popolo della Famiglia).Nelle ultime settimane sono apparsi diversi sondaggi non ufficiali che danno la sfida apertissima con il Centrodestra avanti al primo turno, ma Manildo vincente al ballottaggio. La ...

Amministrative : a Treviso Gentilini fa pace con la Lega - a Vicenza Dalla Rosa favorito : Treviso, 4 apr. (AdnKronos) – A poco più di due mesi dalle prossime elezioni Amministrative, in Veneto nei due Comuni capoluogo di Provincia, Treviso e Vicenza, dove si voterà giochi ormai fatti per i candidati a sindaco. L’unica novità degli ultimi giorni è quella riguardante l’ex sindaco- sceriffo di Treviso, Giancarlo Gentilini, che dopo una accesa polemica con gli attuali vertici del Carroccio locale, grazie alla mediazione ...

