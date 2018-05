Amici | la lettera del padre sconvolge Carmen | il crollo in diretta davanti a Maria De

Amici serale 2018 : eliminato Bryan/ Ed.17 diretta : Carmen lettera del Padre - Irama vs Lauren (settima puntata) : Amici 2018 serale ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power? Carmen vs Emma è la sfida del momento. Elisa e Ermal Meta spingono per Carmen ma elogiano entrambe: "Hanno fatto bene tutte e due". Il pubblico premia Carmen col 54% delle preferenze. La De Filippi la chiama sul palco per una sorpresa: "Papà è imbarcato, quindi non è ...

Valentina - fidanzata di Einar / Chi è? La lettera ad Amici 17 poi la sorpresa in studio : Grande sorpresa per Einar: nella nuova puntata del serale di Amici 17 arriva prima la lettera della sua fidanzata Valentina e poi proprio lei. Baci e lacrime in diretta(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:00:00 GMT)

“Non avrete il mio odio”/ Video Amici - Marco Bocci : lettera di Antoine Leiris per la moglie uccisa al Bataclan : “Non avrete il mio odio”, Video Amici: Marco Bocci legge la lettera di Antoine Leiris per la moglie uccisa al Bataclan. Anche a questa si sono ispirati Ermal Meta e Fabrizio Moro(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:53:00 GMT)

Amici SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta quarta puntata : Bataclan - la lettera di Antoine Leiris! Chi sarà eliminato? : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quarta puntata: chi sarà eliminato? Emma Marrone, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti e Stash dei The Kolors ospiti. Stefano De Martino torna a ballare.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:16:00 GMT)

Amici : la mamma di Biondo scrive una lettera a Heather Parisi : Amici 2018: la mamma di Biondo e la lettera aperta a Heather Parisi Durante la diretta di Amici dello scorso sabato, la ballerina Heather Parisi fa delle critiche al cantante Biondo della Squadra Bianca. A questo punto arriva una lettera scritta da parte della mamma del cantante. Biondo è stato accusato dalla Parisi di imbrogliare […] L'articolo Amici: la mamma di Biondo scrive una lettera a Heather Parisi proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018 - la mamma del concorrente Biondo scrive una lettera a Heather Parisi : “Sono sconcertata da come ha trattato mio figlio” : “Tu ti rendi conto che in questa gara di canto stai barando, stai imbrogliando, tu non canti, stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato“: a parlare così è Heather Parisi che, durante l’ultima puntata di Amici, ha parlato con estrema schiettezza a Biondo, concorrente del talent di Maria De Filippi. La ballerina, membro della commissione esterna del programma (che da questa edizione ha ...

Amici 2018 - la mamma di Biondo replica con una lettera aperta alle accuse di Heather Parisi : “linciaggio mediatico” : Amici 2018, la madre di Biondo contro la showgirl americana Heather Parisi: “linciaggio mediatico”. Nell’ultima puntata di Amici il serale si è sviluppata una stuzzicante querelle tra la ballerina Heather Parisi e il rapper Biondo. Il ragazzo alunno di Amici il talent di Maria De Filippi non brilla certo per originalità, dal momento che imita le movenze e il look di Justin Bieber, che indubbiamente è l’idolo delle ragazzine. Amici 2018, la madre ...

“E lui chi è!?”. Amici : la prova proibita è hot. Un ragazzo fa il suo ingresso in studio - viene inquadrato e gli occhi sono tutti ipnotizzati. Il pubblico è letteralmente impazzito : “Impossibile non notarlo” : Impossibile non notarlo, appena ha fatto ingresso nello studio di Amici gli occhi si sono diretti tutti su di lui. Proprio il 7 marzo è andata in onda la prima attesa puntata del serale del talent più famoso della tv e lui con passo felpato si è fatto strada, lasciando il segno. Si chiama Simone Nolasco ed è il ballerino che ha fatto impazzire il pubblico. i motivi del successo sono svariati: sicuramente una bellezza non indifferente, ma ...

Biondo ad Amici 2018 - l’esame di ammissione al serale col supporto di Rudy Zerbi e la lettera a Dio (video) : Biondo ad Amici 2018 tenta l'ammissione al serale con l'esame in diretta su Canale 5 sabato 24 marzo. Rudy Zerbi spiega ai suoi colleghi perché Biondo ad Amici 2018 dovrebbe proseguire verso il serale: è troppo facile criticare i testi del cantante, lui però canta le storie della sua età. Non ha ancora testi profondi, è vero, ma a 20 anni è libero di cantare ciò che sente in questo preciso momento della sua vita. "E poi pian piano ...

Irama piange ad Amici 2018 dopo la lettera per la nonna morta : Amici 17: Irama si commuove per la sua lettera per nonna scomparsa La puntata di oggi di Amici 2018 è stata dedicata interamente agli accessi al Serale, e tutti, compreso Irama, si sono presentati davanti alla commissione della scuola per avere il loro verdetto. Come avvenuto sia per Einar, Carmen, Valentina e Emma, anche all’ex concorrente di Sanremo è stata lettera in diretta la sua lettera che ha rivolto alla sua nonna morta. In ...

Emma Muscat e la sua lettera ad Amici 17 : la reazione di Biondo : Biondo emozionato per la lettera di Emma ad Amici 2018 Come accaduto a tutti gli studenti di Amici 17 che si sono trovati davanti alla commissione, anche oggi Emma Muscat ha sentito Maria De Filippi leggere la sua lettera, verso la quale Biondo non si è dimostrato affatto indifferente. E’ ormai sotto gli occhi di tutti il loro rapporto, tanto che, dopo lo scontro social tra il rapper della scuola televisiva e l’ex della cantante, i ...

Amici : Einar e la commovente lettera - destinata al padre defunto Video : In data 17 marzo 2018, è andata in onda la nuova puntata del talent-show più to dal grande pubblico italiano, 'Amici Di #Maria De Filippi', nel corso della quale gli allievi della scuola più spiata d'Italia, Einar e Carmen, si sono sfidati a colpi di note per ottenere la prima maglia per l'accesso al serale. Einar batte Carmen, nonostante una sfida sottotono: la polemica e la lettera dedicata all'amico segreto Lo scorso sabato pomeriggio, è ...

Amici : Einar e la commovente lettera - destinata al padre defunto : In data 17 marzo 2018, è andata in onda la nuova puntata del talent-show più seguito dal grande pubblico italiano, 'Amici Di Maria De Filippi', nel corso della quale gli allievi della scuola più spiata d'Italia, Einar e Carmen, si sono sfidati a colpi di note per ottenere la prima maglia per l'accesso al serale. Einar batte Carmen, nonostante una sfida sottotono: la polemica e la lettera dedicata all'amico segreto Lo scorso sabato pomeriggio, è ...

Amici - Maria De Filippi legge una lettera in studio ed Einar scoppia in lacrime : 'Ecco a chi è indirizzata...' : lacrime in diretta ad Amici . Nel corso della puntata in onda oggi pomeriggio Maria De Filippi legge le lettere scritte dai ragazzi in cui raccontano se stessi e parlano del serale. La prima è quella ...