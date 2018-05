Amici | la brutta fine di Biondo | un dramma per le fan | Maria De Filippi non perdona

Amici 17 : Valentina contro Bryan : “Sei una brutta persona” : Daytime Amici, Valentina furiosa attacca il ballerino Bryan Scintille nella scuola di Amici 17. La puntata andata in onda in diretta sabato scorso con Maria De Filippi ha scatenato polemiche e contrasti fra gli allievi del talent show di Canale 5. L’appuntamento pomeridiano prefestivo si è concluso con la padrona di casa che ha tentato, inutilmente, di assegnare le maglie verdi del serale chiedendo ai ragazzi stessi chi volessero. In una ...