Amici 2018 | settima puntata serale | Lauren vince categoria danza | Biondo eliminato!

Ascolti tv 19 maggio 2018 : vince Ballando con le stelle - bene Amici : Ascolti tv sabato 19 maggio 2018: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Amici Ultima sfida degli Ascolti tv tra Ballando con le stelle 13 ed Amici 17 Serale. Sabato 19 maggio 2018 ad aggiudicarsi la prima serata è stata la finalissima del programma di Milly Carlucci. Ieri sera lo show di Rai1 […] L'articolo Ascolti tv 19 maggio 2018: vince Ballando con le stelle, bene Amici proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 19 maggio 2018. Vince la finale di Ballando (24.7%) - Amici in crescita (23%). I dati del Royal Wedding : Verissimo (24.38%) batte il TG1 (20.43%-21.91%) : Royal Wedding Su Rai1 Ballando Tutti in Pista – dalle 20.48 alle 21.55 – ha raccolto 4.627.000 spettatori con il 21.68% mentre la finale della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 21.59 all’1.23 – ha conquistato .000 spettatori pari al 24.7% di share (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno – qui gli Ascolti di tutte le finali del programma – qui la maglietta di Selvaggia ...

Amici 2018 : “Felicità è una tv che non ha padroni” - Maria De Filippi replica alla frase polemica di Romina Power : Amici 2018: il talent di Maria De Filippi ieri, sabato 19 maggio, è stato ricco di polemiche e colpi di scena! A partire dalla vittoria dei ragazzi del circuito danza passando per l’eliminazione di Biondo. E non per ultima l’ospitata di Al Bano e Romina Power che ad inizio programma hanno regalato una polemica tra quest’ultima e la padrona di casa, Maria De Filippi. Amici 2018: “Felicità è una tv che non ha padroni”, la polemica di Romina ...

Ascolti tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle 2018 | Dati Auditel 19 maggio 2018 : Accesissima sfida fra Amici 17 e la finale di Ballando con le Stelle 2018. Chi ha vinto secondi gli Ascolti tv di ieri, 19 maggio 2018? Maria De Filippi e Milly Carlucci hanno cercato in tutti i modi di rubare telespettatori agli avversari. La prima ha invitato: Al Bano, Romina Power, Fedez e J-Ax. Oltre a loro in studio anche: Massimo Ranieri e Gerry Scotti. La seconda ha fatto ballare Gina Lollobrigida e chiamato in causa perfino Valeria ...

Biondo eliminato da Amici e chi ha vinto la puntata del 19 maggio 2018 : Amici 2018 Serale: eliminato Biondo Biondo è stato eliminato da Amici 2018 Serale. L’eliminazione del cantante è arrivata, forse un po’ a sorpresa, nella settima puntata in onda sabato 19 maggio in prima serata su Canale5. Al verdetto si è giunti grazie al voto di “salvataggio” dei professori, i quali sono stati chiamati a giudicare […] L'articolo Biondo eliminato da Amici e chi ha vinto la puntata del 19 maggio ...

