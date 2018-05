Amici 17 : rinviato il serale di sabato 26/05 - il motivo e quando andrà in onda : Ieri sera è andato in onda il settimo appuntamento di "Amici 17", il talent che ha sancito la vittoria di Lauren nella categoria ballo. Inoltre c'è stata anche l'eliminazione di Bryan e del rapper romano Biondo. Le novità ci rivelano che durante la gara è apparso un annuncio molto importante che riguarda lo show della De Filippi. "Attenzione!!! La settimana prossima Amici andrà in onda eccezionalmente domenica 27 maggio 2018!". Una scritta che ...