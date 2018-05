Amici 17 | cambio di programmazione | quando va in onda l’ottavo serale

Cambio di programmazione per la semifinale di Amici 2018 : ecco quando andrà in onda : Il Cambio di programmazione per la semifinale di Amici 2018 è ormai ufficiale. Com'era prevedibile, il talent subirà uno slittamento per lasciare spazio alla finale di Coppa dei Campioni che andrà in onda in esclusiva su Canale 5. La semifinale del programma è quindi in programma per domenica 27 maggio. I ragazzi si preparano quindi per il gran finale del 2 giugno, nel quale finalmente si potrà conoscere il nome del vincitore di questa ...