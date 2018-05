Amichevoli Italia maggio-giugno 2018 | date | orari e dove si giocano

Calcio - i convocati dell’Italia U21 per le Amichevoli con Portogallo e Francia : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana U21, ha diramato le convocazioni per le prossime due amichevoli. Gli azzurrini affronteranno il Portogallo (venerdì 25 maggio a Coimbra) e la Francia (martedì 29 maggio a Besançon). Prima chiamata per il portiere Alessandro Plizzari e per l’attaccanti Enrico Brignola. Portieri: Alessandro Plizzari (Ternana), Simone Scuffet (Udinese), Lorenzo Montipo’ (Novara) Difensori: Claud ...

Calcio - i primi convocati di Roberto Mancini. Italia pronta per le Amichevoli. Torna Balotelli - cinque esordienti : Sono arrivate le prime convocazioni di Roberto Mancini da CT della Nazionale Italiana di Calcio. L'allenatore marchigiano ha diramato una lista con i nomi di 30 giocatori in vista delle amichevoli contro Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), Francia (il 1° giugno a Nizza) e Olanda (il 4 giugno a Torino). I ragazzi si raduneranno mercoledì 23 maggio a Coverciano, il giorno dopo inizierà la preparazione. Ci sono cinque esordienti: Emerson

Mondiali 2018 - l’Italia non si è qualificata. Il calendario e i prossimi impegni degli azzurri. Tra Amichevoli - Nations League e qualificazioni agli Europei 2020 : L’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2018 di calcio e purtroppo non potrà essere protagonista in Russia. La nostra Nazionale è rimasta fuori dai giochi ed è chiamata a una difficile risalita. Gli azzurri ripartiranno con tre amichevoli: 28 maggio contro l’Arabia Saudita, poi il 1° giugno contro la Francia e il 4 giugno contro l’Olanda. Probabilmente Roberto Mancini sarà il nuovo CT e guiderà il gruppo già in occasione di ...

Volley - inizia l'estate dell'Italia : gli azzurri convocati per le Amichevoli con l'Australia. Poi tutti alla Nations League : Sta per incominciare la lunga estate per la Nazionale Italiana di Volley maschile. L'esordio nella neonata Nations League è previsto per venerdì 25 maggio in Serbia ma prima gli azzurri si prepareranno all'appuntamento con un collegiale e due amichevoli di preparazione contro l'Australia: il 19 maggio al PalaCafiore di Reggio Calabria e il giorno successivo al PalaCatania della città siciliana. Questi i ragazzi convocati dal CT

Calcio - il calendario delle Amichevoli dell'Italia : storica prima volta contro l'Arabia Saudita. Poi Francia e Olanda : La FIGC ha svelato il programma e il calendario delle amichevoli che l'Italia disputerà a maggio e giugno. Saranno gli ultimi impegni della stagione, prima che gli azzurri si mettano comodi per assistere da spettatori ai Mondiali 2018, da cui sono rimasti esclusi dopo l'oramai tristemente famosa sconfitta nei playoff contro la Svezia. La prima avversaria sarà l'Arabia Saudita, venerdì 28 maggio al Kybunpark di San Gallo, in

Volley - a Cavalese quattro Amichevoli per l'Italia prima del Mondiali : Il 9 settembre l'esordio nei Campionati del Mondo contro il Giappone .

Volley - definite le Amichevoli dell'Italia! Tutto il calendario - le date e il programma : che sfide prima di Nations League e Mondiali : La stagione delle Nazionali sta per iniziare. L'Italia maschile sarà impegnata prima nelle varie tappe della neonata Nations League e poi nel Mondiale casalingo a settembre. prima dei due appuntamenti più importanti si giocheranno diverse amichevoli. Il calendario dei test match è stato ufficializzato. VENERDI' 18 MAGGIO: Italia vs Australia (a Reggio Calabria) SABATO 19 MAGGIO: Italia vs Australia (a Catania) VENERDI' 3

Gigi Di Biagio : “Italia - riparti subito. Queste Amichevoli sono il nostro Mondiale. Contro Argentina col 4-3-3” : L’Italia è arrivata a Manchester dove domani affronterà l’Argentina in un’amichevole di lusso. La nostra Nazionale proverà a ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Oggi si è tenuta la conferenza stampa dove è intervenuto anche il CT Gigi Di Biagio il cui glissa sulle tanto chiacchierate polemiche lanciate da Mino Raiola sulla mancata convocazione di Mario Balotelli: “Io devo fare delle scelte e per ora ho ...

Amichevoli Italia : date partite contro Argentina e Inghilterra a marzo 2018 : Il prossimo weekend la Serie A osserverà un turno di riposo per dare spazio alle Amichevoli dell'Italia, allenata temporaneamente da Gigi Di Biagio. A seguire le date delle partite contro Argentina e Inghilterra, in calendario entrambe a fine marzo 2018. Per l'allenatore dell'Italia Under 21 queste due partite saranno un'importante occasione per mettersi in mostra davanti agli occhi del commissario Figc Fabbricini e Alessandro Costacurta