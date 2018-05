Allarme dell' Anci | 350mila carte d' identità elettroniche con microchip fallato

L’Allarme NOAA : scoperta fonte di gas nocivo - potrebbe ritardare il risanamento del buco dell’ozono : Allarmante scoperta quella degli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) statunitense: in Asia orientale si stanno producendo enormi quantità di clorofluorocarburi, e questo rischia di ritardare di almeno un decennio il risanamento del buco dell’ozono. La fonte dei gas vietati è al momento ignota. L’uso dei clorofluorocarburi è stato bandito dal protocollo di Montreal del 1987, dopo che si è scoperto ...

Prezzi dei carburanti alle stelle - Allarme della Coldiretti : 'Effetto valanga sulla spesa' : L'aumento dei Prezzi dei carburanti, spiega la Coldiretti, "è destinato a contagiare l'intera economia perché se salgono i Prezzi del carburante si riduce il potere di acquisto degli italiani che ...

L'Ue avverte l'Italia - Salvini : niente interferenze; Allarme delle regioni - a rischio prestazioni minime sanitarie : Svolta per le suore di clausura che potranno usare i nuovi media a patto pero' di non compromettere il silenzio e il distacco dal mondo. A dettare le nuove regole e' l'Istruzione applicativa firmata ...

L'Allarme dell'Ue sull'Italia : "Speriamo non cambi la politica sui migranti. E il debito deve scendere". Salvini : "Inaccettabile interferenza" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

L'Allarme dell'Europa sull'Italia : "Speriamo non cambi la politica sui migranti. E il debito deve ancora scendere" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

L'Allarme dell'Europa sull'Italia per economia e immigrazione. Dombrovskis : "Fate scendere debito" : Ma è soprattutto l'economia che inquieta, su cui gravano 'i dubbi più seri', dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. 'Il costo di queste ...

Whatsapp : Allarme tra gli utenti per un messaggio? I dettagli della vicenda Video : Whatsapp può essere ormai considerata un'app a largo uso. Il dilagare degli smartphone è stato un fenomeno direttamente proporzionale all'escalation della popolare applicazione per la messaggistica. Un connubio tecnologico che, senza ombra di dubbio, ha rivoluzionato il modo di comunicare. La concorrenza non manca ed è piuttosto valida, ma basta dare un'occhiata ai numeri dei download sugli store per capire come, per il momento, la capillarita' ...

Messina - l'Allarme della Filca Cisl : 'Nell'edilizia persi diecimila posti' : diecimila posti di lavoro persi negli ultimi anni. Sotto esame della Filca Cisl l edilizia che il sindacato spera ritorni a essere il settore trainante dell economia messinese. questo il messaggio lanciato dal Consiglio generale della Filca. Un settore che dal 2009 a oggi ha perso oltre il 50% della massa salariale passando, secondo i dati della Cassa ...

Roma - Allarme della Asl : 'Rifiuti vicino alle scuole - rischio invasione topi' : Come i roditori possono sgattaio- lare per le strade, tra i rifiuti non raccolti, allo stesso modo posso- no colonizzare intere scuole dal momento che l'immondizia non ritirata troneggia da giorni all'...

L'Allarme di Minniti : 'I terroristi dell'ISIS potrebbero arrivare con i barconi' : Recentemente l'attuale ministro dell'Interno italiano Marco Minniti è andato in Libia per incontrare il Presidente del Consiglio Presidenziale Fayez al-Serraj. Come riportato in un articolo pubblicato sul sito web di Repubblica, lo stesso ministro dell'Interno ha discusso con l'attuale premier del paese nordafricano alcune questioni alquanto fondamentali come la gestione dell'attuale immigrazione di massa e il rischio del terrorismo islamico. Il ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 3 Maggio : Allarme rosso in Sardegna - arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sulla Sardegna nelle prossime ore tenderà a portarsi sul basso Tirreno, apportando condizioni di maltempo sul resto dell’Italia, specialmente sul meridione, sul medio adriatico, su Emilia-Romagna e Piemonte. I venti continueranno ad essere sostenuti ovunque, in particolare al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

MARSALA - BIMBO DI 18 MESI MUORE STRANGOLATO CON LA CINGHIA DELLA BORSA/ L'Allarme dei dati Istat : Tragedia a MARSALA: BIMBO di 18 MESI MUORE STRANGOLATO con la CINGHIA DELLA BORSA, a dicembre un caso molto simile. Ancora sgomenti i famigliari e i conoscenti, per quanto accaduto ieri(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 14:23:00 GMT)

Roma - Allarme sicurezza : rubato furgoncino dell'Ama in centro : allerta massima per un furgoncino della raccolta dei rifiuti rubato nel centro storico della Capitale. Il mezzo era parcheggiato da un paio di giorni all'esterno della sede Ama di Campo Boario in zona ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton sale al comando della classifica - campanello d'Allarme per la Ferrari? : Il quattro volte campione del mondo, infatti, ha cercato anche nei momenti peggiori di ottenere il massimo. Dopo il secondo posto in Australia, tra Bahrein e Cina, ha stretto i denti, lottato con una ...