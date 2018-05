Alfa Romeo | la Mille Miglia 2018 si conclude con un tris del Biscione

Trionfo Alfa Romeo sui 3 gradini del podio alla 1000 Miglia : La carovana della gara più celebre al mondo ha effettuato oggi un passaggio celebrativo nel centro di Milano e ad Arese - presso il Museo Storico Alfa Romeo - dove si sono svolte alcune prove ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : l'Italia industriale del secolo scorso finisce qui: la scelta di Fca di abbandonare ogni produzione destinata al mass market nel nostro Paese rappresenta una cesura epocale. E questo rappresenta un problema serio per il futuro. Vediamo quale...

A Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1931 il premio Timeless Design : ... "partendo da un Design in linea con le auto del tempo, il Designer Mario Revelli di Beaumont ha ridisegnato la carrozzeria dell'Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport/Revell modificandone le linee originali ...

Alfa Romeo & Formula 1 : Alfa Romeo & Formula 1 – Dal primo Mondiale all’atteso ritorno/From the first World Championship to the long-awaited return – di Enrico Mapelli – Giorgio Nada Editore, 2018 – Formato: 25×27 cm – Pagine: 192 – Foto: centinaia in b/n e a colori – Cartonato con sovraccoperta – Testo: italiano/inglese – Collana: Grandi corse su […] L'articolo Alfa Romeo & Formula 1 sembra ...

Formula 1 - Alfa Romeo : Ericsson e Leclerc in diretta su Facebook Live : Il nostro Carlo Vanzini vi porterà in auto con Ericsson alle 10:10 del mattino e Leclerc dopo le 15:15 in un Facebook Live sulla pagina di Sky Sport e chiacchiererà con loro di tutto. Alfa Romeo ...

Nuova Lancia Stratos - l’erede spirituale su base Alfa Romeo 4C [RENDERING] : La factory Hansen Art, ha realizzato un incredibile lavoro di design capace di far rivivere la mitica Lancia Stratos In vista dell’Investor Day di Balocco in programma il prossimo 1 giugno, dove il Gruppo FCA svelerà il suo nuovo piano industriale, si moltiplicano le indiscrezioni e i desideri relativi ai possibili modelli che potrebbero essere annunciati. Tra questi troviamo una possibile erede spirituale dell’iconica Lancia Stratos frutto ...

Alfa Romeo E-SUV - iniziati i test a Cassino ? [RENDERING] : Indiscrezioni provenienti dall’impianto FCA che si trova nel Lazio raccontano di alcuni interessanti dettagli sul futuro SUV Alfa Romeo Dallo stabilimento del Gruppo FCA che si trova nei pressi della città di Cassino, in provincia di Frosinone, arrivano delle interessanti indiscrezioni riguardanti il futuro SUV di segmento “E” di Alfa Romeo, che si posizionerà per prezzo e dimensioni al di sopra la Stelvio. Secondo gli ultimi “rumors” un team di ...

Alfa Romeo SZ : un raro esemplare messo all’asta [GALLERY] : L’iconica e rara coupé Alfa degli anni ’90 verrà venduta in Inghilterra ad un prezzo molto interessante l’Alfa Romeo SZ (Sprint Zagato) fu una sportiva realizzata dalla Carrozzeria Zagato in sole 1.036 tra il 1989 ed il 1991. Si tratta di una delle coupé più rappresentative degli inizi anni ’90 a causa delle sue forme originali che ancora oggi lasciano a bocca aperta. Uno di questi esemplari sarà venduto all’incanto nel weekend dalla ...

Jeep fa il pieno di vendite in Europa : ad aprile +75%. Bene anche Alfa Romeo : +6 - 3% : TORINO - Ancora una volta registra 'ottimi risultati' nel mercato europeo Jeep che in aprile aumenta le vendite del 75% e nel quadrimestre del 58%, con Renegade e Compass protagoniste...

Mille Miglia : Alfa Romeo scalda i cuori degli appassionati della corsa automobilistica : Il mito dell’Alfa Romeo torna a solcare le strade della Mille Miglia, a novant’anni dal primo successo celebrato con il progetto “Alfa Romeo: la Mille Miglia in 90 luoghi“ Ha preso il via ieri, dopo la punzonatura e le verifiche sportive e tecniche, la prima tappa della Mille Miglia 2018. Un’edizione da record: gli equipaggi in gara sono 440, oltre a dieci della “Categoria Militare”, per un totale di 900 ...

Mille Miglia 2018 - Alfa Romeo in pole" : ... che ama guidare su strada e in pista, Derek Hill è 'Master of Ceremonies' di Pebble Beach, il più importante concorso d'eleganza per auto d'epoca al mondo, ed ha un legame particolare con la Casa ...

Alfa Romeo pronta alla rivoluzione : in arrivo Giulia Coupé e il grande SUV : In occasione dell’Investor Day di Balocco Marchionne svelerà l’atteso piano industriale di FCA Il prossimo 1 giugno, Sergio Marchionne svelerà in occasione dell’Investor Day di Balocco il nuovo piano industriale di FCA (Fiat-Chrysler), probabilmente l’ultimo della sua carriera nel Gruppo italo-americano. In questa occasione verranno svelati anche i futuri modelli Alfa Romeo che andranno ad arricchire la nuova gamma di vetture inaugurata con i ...

Giro d’Italia – Alfa Romeo alla Corsa Rosa con un’inedita coppia di Giulia : Due speciali Alfa Romeo Giulia al traguardo del Giro d’Italia 2018. un’inedita coppia di Giulia protagoniste al traguardo: la Giulia Veloce della Polizia insieme alla Giulia Veloce auto ufficiale del Giro d’Italia Il marchio Alfa Romeo è per la prima volta auto ufficiale del Giro d’Italia con una flotta di auto che accompagnano gli atleti in gara lungo tutta la lunghezza del percorso. Tra le vetture spicca la Giulia Veloce equipaggiata con il ...