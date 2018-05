Alcuni numeri per capire cosa succede nella politica italiana

agi

(Di domenica 20 maggio 2018) I dati sono un ottimo modo per analizzare fenomeni, raccontare storie e valutare pratiche politiche.alla mano, Openpolis fa il punto sulla situazione, nel giorno i cui si attende che dall'incontro di Matteo Salvini con Luigi Di Maio esca il nome del premier del primo governo giallo-verde. 77 giorni senza governo Sono passati oltre 2 mesi dalle elezioni del 4 marzo. È la seconda attesa più lunga della storia repubblicana per la formazione di un esecutivo. Ci stiamo avvicinando agli 83 giorni che sono stati necessari per la formazione del governo Amato dopo le elezioni del 6 aprile 1992. Tutti i governi 6 voti di margine Un possibile governo M5s-Lega avrebbe un vantaggioco molto limitato al senato. I due gruppi parlamentari assieme totalizzano 167 senatori. Con gli attuali 320 parlamentari a Palazzo Madama, il ...