Alberi caduti per il maltempo a Crevacuore

Maltempo - allagamenti e Alberi caduti vicino Roma. Allerta in Piemonte - : Una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Setteville e su via Palombarese. Nubifragio anche ad Avellino, mentre in Piemonte è Allerta gialla col rischio valanghe in aumento

Maltempo - allagamenti e Alberi caduti vicino Roma. Allerta in Piemonte : Maltempo, allagamenti e alberi caduti vicino Roma. Allerta in Piemonte Una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Setteville e su via Palombarese. Nubifragio anche ad Avellino, mentre in Piemonte è Allerta gialla col rischio valanghe in aumento Parole chiave: ...

Maltempo Roma : allagamenti e Alberi caduti - Vigili del Fuoco al lavoro : I Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo in via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, località Sette Ville, per allagamenti e alberi caduti in seguito a forti piogge. Sono stati almeno una ventina gli interventi effettuati. Alcune persone rimaste bloccate nelle proprie auto a causa del Maltempo sono state soccorse. Sul posto almeno tre squadre con il supporto del nucleo sommozzatori, nucleo Saf e un elicottero. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - forti piogge a Roma : Alberi caduti e traffico in tilt : Giornata di forte Maltempo a Roma, dove le intense piogge hanno causato diversi danni, bloccato il traffico in gran parte della città. Il tram 3 non è passato nel tratto tra Porta Maggiore a Trastevere a causa della una caduta di un albero sulla sede tranviaria in Via Carlo Felice. Danni a causa della pioggia anche alla stazione Prima Porta della ferrovia Roma-Viterbo. alberi e rami caduti hanno richiesto diversi interventi dei vigili del ...

Maltempo - in arrivo piogge e temporali : a Roma Alberi caduti e treni rallentati - bomba d'acqua a Volterra : Ondata di Maltempo su tutta l'Italia. Una nuova perturbazione porterà nelle prossime ore forti piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su buona parte del centro sud. Sulla base delle ...

Vento forte a Reggio Calabria : incendi e Alberi caduti - almeno 40 interventi dei vigili del fuoco : Il forte Vento che ha interessato la Provincia di Reggio Calabria ha comportato l’effettuazione di numerosi interventi per il personale del Comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. In meno di 20 ore sono stati effettuati oltre 40 interventi che hanno interessato maggiormente la fascia tirrenica della provincia dove il forte Vento ha causato la caduta di diversi alberi nelle zone preaspromontane tra i comuni di Polistena, Feroleto della ...

Maltempo - strade allagate e Alberi caduti a Roma. FOTO : Maltempo, strade allagate e alberi caduti a Roma. FOTO Disagi nella Capitale a causa delle piogge e delle raffiche di vento che hanno provocato crolli di rami sulle auto in sosta: una donna è rimasta lievemente ferita. Preoccupazione sul litorale per la mareggiata. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. LE ...

Maltempo : mareggiata e Alberi caduti sul litorale romano : Il litorale romano alle prese con il Maltempo e forti raffiche di vento. E di nuovo c’è preoccupazione tra i balneari di Ostia, Focene e Fregene sud per la mareggiata in corso che rischia di acuire i già gravi problemi legati all’erosione. Un pino è caduto in via Maiori a Fregene, tra via Porto Azzurro e via Sestri Levante, bloccando il transito sulla carreggiata, mentre nella zona dell’Isola Sacra si sono registrati problemi ...

Maltempo. Picone (FDI) : Alberi e rami caduti - è emergenza : “Lo stato delle alberature è in condizioni precarie, lo sanno tutti tranne il M5S che fino ad oggi non ha mosso un dito per garantire la sicurezza dei cittadini, messa ciclicamente in pericolo ad ogni ondata di maltempo”. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. “Solo questa mattina registriamo rami caduti fino al centro della carreggiata lungo via Affogalasino e il crollo di una ...

Maltempo - tromba d'aria nel Pisano : tetti scoperchiati e Alberi caduti : Una tromba d'aria si è abbattuta sul Comune di San Giuliano Terme, nel Pisano, causando lo scoperchiamento dei tetti di oltre 40 abitazioni e la caduta di numerosi alberi e rami lungo le strade. Un centro profughi che ospitava 12 richiedenti asilo è stato evacuato dai vigili del fuoco: il forte vento che ha colpito la zona ha infatti causato ingenti danni al tetto della struttura.