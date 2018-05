Al Polo Fermi-Giorgi di Lucca un concorso volto a valorizzare i giovani allievi

Blastingnews

: L’Istituto Fermi – Polo di Ventimiglia all’iniziativa di commemorazione di Peppino Impastato - SanremoNews : L’Istituto Fermi – Polo di Ventimiglia all’iniziativa di commemorazione di Peppino Impastato - IstDonazione : A 'Donarsi per ritrovarsi' l'esperienza del Polo Fermi-Giorgi di Lucca. Tommaso: 'Una foto per incentivare chiunque… -

(Di domenica 20 maggio 2018) ‘Login’, una parola che leggiamo tutti i giorni per accedere ai social network o alla posta elettronica, un termine che fa ormai parte integrante del nostro quotidiano, ma che implica in sé innumerevoli accezioni e significati sottesi. Login, ovvero addentrarsi in qualcosa, accedere ad un’altra dimensione e, per farlo, trovare la chiave giusta, quella ‘password’ che apre ogni universo possibile, “la formula che mondi possa aprirci”, di cui parlava il grande Eugenio Montale nella raccolta 'Ossi di seppia'. Combattere l'aggressività con l'empatia 'Login', non una parola a caso, ma la parola perfetta per parlare di relazioni, di affinità, di empatia, di connessioni emotive. Perché nel momento in cui si perde la capacità di avvicinarsi all’altro, di ‘sentirne’ le paure e le fragilità, di entrare in punta di piedi nel suo mondo interiore, si perde di conseguenza la possibilità del confronto ...