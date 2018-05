Al Bano e Romina di nuovo insieme in tv E la Lecciso torna dalla D’Urso

Ballando con le stelle - vince Cesare Bocci. Ad “Amici” Al Bano - Romina e J-Ax (solo non si vedono i due liocorni) : Alla fine della fiera, col 67% dei voti, è stato Cesare Bocci a vincere la 13esima edizione di Ballando con le stelle. “Avevo bisogno di un’esperienza così intensa”, ha detto il volto di fiction di successo come MontalBano che è riuscito a battere l’agguerrita concorrenza di Francisco Porcella (secondo classificato) e della super favorita Gessica Notaro (terza), che ha commosso tutti e ne è comunque uscita come vincitrice ...

«Amici 17» : la resa di Biondo (tra Al Bano e Romina) : «Perché fate quella faccia? Lo avete votato voi». Maria non usa mezzi termini per rinfacciare alla giuria la decisione di eliminare Biondo, Simone Baldasseroni, rapper, testa di platino, oggetto di mille diatribe. Ad aver votato in suo favore nella sfida finale contro Einar solo un professore: Rudy Zerbi, l’unico che ha sempre creduto nella sua artisticità. Il ragazzo, a lungo contestato per il discusso utilizzo dell’autotune e per ...

Al Bano festeggia il compleanno ad Amici 2018 con Romina Power (video) : Al Bano e Romina Power sono stati gli attesissimi ospiti della settima puntata del serale di Amici 2018. Il cantante di Cellino San Marco ha ricevuto un bellissimo regalo da Maria De Filippi (QUI, il video). In occasione del suo settantacinquesimo compleanno, il Leone di Puglia ha ricevuto un tenero messaggio di auguri da parte dell'adoratissima mamma Iolanda, registrato con la complicità della figlia Romina Jr.prosegui la letturaAl Bano ...

Amici - Al Bano e Romina sul palco. La De Filippi stizzita : «Non ho padroni - ma solo un bravo editore» : Tutti pazzi per Al Bano e Romina Power, che sul palco di Amici hanno offerto una versione ispirata al rap di Felicità, uno dei brani più celebri della coppia. Dopo la performance, però, Maria De Filippi si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa, puntualizzando a Romina: «Non ho un padrone, ma un editore e penso che sia una persona perbene». La padrona di casa, evidentemente, non ha gradito quanto cantato da Romina nel testo alternativo ...

Al Bano e Romina Power ad Amici 17 : Maria De Filippi difende Costanzo : Maria De Filippi difende Maurizio Costanzo dalle parole di Romina Power Maria De Filippi ha chiamato Al Bano e Romina Power questa sera ad Amici 2018 in seguito alla polemica della cantante statunitense in seguito all’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. Il primo a fare il suo ingresso nello studio romano è stato Al Bano che ha duettato insieme al ballerino Bryan, il quale stasera non ha vinto nella categoria ballo. Il cantante si è poi ...

Video del duetto rap di Al Bano e Romina da Maria De Filippi contro il circo mediatico (e Maurizio Costanzo?) : Dopo le polemiche di questa settimana in seguito alla partecipazione a L'Intervista di Costanzo, Al Bano e Romina da Maria De Filippi ospiti nella semifinale di Amici del 19 maggio hanno approfittato della prima serata di Canale5 per lanciare un'invettiva contro il circo mediatico televisivo che in nome degli ascolti e dello share passa sopra tutto e tutti. La coppia protagonista di una reunion che ormai dura da qualche anno, sempre al centro ...

