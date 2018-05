Aereo caduto a Cuba | vittima italiana abitava nel Pavese

Aereo caduto a Cuba - tra le vittime una donna naturalizzata italiana : Carmen aveva 50 anni : Carmen, originaria dell’isola caraibica, risiedeva a Cilavegna, nel Pavese. aveva ottenuto la cittadinanza dopo il matrimonio con un italiano. Da quanto si è appreso, la 50enne era tornata al paese d'origine per un viaggio di pochi giorni: sarebbe dovuta rientrare in Italia lunedì. Oltre cento le vittime del disastro Aereo.Continua a leggere

Aereo caduto a Cuba - un'italiana tra le vittime : abitava nel Pavese : Risiedeva a Cilavegna, nel Pavese, la donna italiana morta ieri nel disastro Aereo di Cuba. Si chiamava Carmen, aveva 50 anni, era originaria dell'isola caraibica e aveva ottenuto la cittadinanza italiana per effetto delle nozze con un uomo di Cilavegna, Massimo Navaro, 58 anni. Da quanto si è appreso era tornata al paese d'origine per un viaggio di pochi giorni, per fare visita ad alcuni parenti: sarebbe dovuta rientrare in Italia

Cuba - Aereo caduto : due giorni di lutto : 9.07 Due giorni di lutto nazionale, a Cuba, per le oltre 100 vittime dell'incidente aereo avvenuto ieri all'Avana, quando un aereo della Cubana de Aviaciòn, operato da una low cost messicana e diretto a Holguìn,è precipitato poco dopo il decollo dalla capitale. I tre passeggeri superstiti, tutte donne, sono in condizioni gravissime. Una quarta persona, ricoverata in condizioni disperate in ospedale, è deceduta poco dopo.Il presidente Cubano

Aereo caduto a Cuba : c'erano quattro bambini a bordo : A bordo dell'Aereo che si è schiantato oggi a Cuba, poco dopo aver decollato dall'aeroporto dell'Avana, viaggiavano quattro bambini. Lo ha reso noto la televisione pubblica dell'isola, aggiungendo che i 9 membri dell'equipaggio del velivolo erano tutti messicani.

