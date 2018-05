Acqua potabile | Italia al 5° posto in Europa per qualità

Maltempo : Acqua di nuovo potabile a Oristano e in altri sei Comuni : acqua di nuovo potabile a Oristano e in altri sei Comuni della Provincia dopo due settimane di stop all’uso potabile e alimentare dell’acqua distribuita dalle reti idriche urbane. Lo ha reso noto l’Ats-Assl di Oristano, spiegando che i risultati delle analisi eseguite nei laboratori dell’Arpas di Portoscuso hanno accertato la conformità dei parametri chimici e batteriologici dell’acqua in distribuzione a Oristano, ...

Maltempo : Acqua ancora non potabile a Oristano : L’acqua erogata nei Comuni di Oristano – comprese le frazioni di Nuraxinieddu, Massama, Donigala e Torregrande – di Tramatza e di Siamaggiore presenta ancora valori elevati di torbidità. Lo hanno accerto le rilevazioni fatte ieri e stamattina dai tecnici del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell’Azienda sociosanitaria locale e pertanto nei tre Comuni restano in vigore le ordinanze emesse quattro giorni fa dai ...

Maltempo Oristano : Acqua non potabile a causa di pioggia e detriti : Le copiose precipitazioni di queste ultime 72 ore hanno creato complicazioni anche per quanto riguarda la potabilizzazione dell’acqua nell’oristanese. Piogge e detriti hanno infatti aumentato la torbidità dell’acqua nelle fonti che approvvigionano gli acquedotti di Abbanoa per Oristano e centri limitrofi. I tecnici del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Assl di Oristano e dall’ente gestore Abbanoa, hanno ...

Maltempo Sardegna : Acqua non potabile e Oristano : A seguito di una nota del Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della Azienda socio sanitaria che certificava la non potabilità dell’acqua che alimenta l’acquedotto di Oristano, a causa delle piogge copiose dei giorni scorsi, il sindaco ha firmato una ordinanza che vieta l’uso potabile e per scopi alimentari dell’acqua distribuita da Abbanoa su tutto il territorio della città e delle frazioni esclusa quella di ...

Anche Scanzano Jonico vieta l'uso di Acqua potabile : ...sarà uguale a quella di Policoro con autobotti disponibili a cura dell' acquedotto Lucano dislocate già da ieri sera in piazza del Commercio e successivamente in prossimità del palazzetto dello sport.

Analisi dell’Acqua potabile e minerale : Analisi dell’acqua potabile o minerale, non solo per non “avvelenarsi” ma anche per capire che caratteristiche ha quella che beviamo e come può influire sulla nostra salute. Non solo: le Analisi dell’acqua sono utili anche perché la sua qualità può influenzare la qualità dei lavaggi in lavatrice e lo stato delle tubature degli impianti, le irritazioni cutanee e il sapore dei cibi che cuciniamo. (altro…) The post Analisi dell’acqua ...

Gennaro Gennuso - dal replay del voto all’Acqua non potabile e al Bingo del figlio : chi è l’acchiappa-voti di Siracusa : E’ riuscito a far ripetere le elezioni regionali in alcune sezioni del Siracusano e si è ripreso la sua poltrona nell’Assemblea regionale siciliana. Ha dribblato i sospetti sul Bingo gestito a Palermo insieme al figlio denunciando un clan per estorsione e chiedendo il porto d’armi per “non fare la fine di Libero Grassi“. E’ a processo con l’accusa di aver dato da bere acqua non potabile agli abitanti di ...

Contrade Ragusa - riprende distribuzione dell'Acqua potabile : Si comincerà con la distribuzione di acqua a chi l'ha prenotata il 9 febbraio. C'è infatti un grande arretrato. Interviene il consigliere Morando

Ambiente : il sale antighiaccio delle strade inquina i pozzi di Acqua potabile : Il sale antighiaccio applicato sulle strade durante la stagione invernale rimane nell’Ambiente e può inquinare le riserve di acqua potabile, secondo un nuovo studio del Cary Institute of Ecosystem Studies, un’organizzazione di ricerca ambientale non-profit degli Stati Uniti. L’obiettivo dei ricercatori era comprendere perché alcuni pozzi sono più a rischio di altri per poter fornire indicazioni alle amministrazioni che proteggono la qualità ...

Acqua potabile dall'aria del deserto : possibile? : La sfida di un team di ricercatori del M.I.T di Boston è di riuscire a produrre Acqua dall'aria del deserto. Sfida che, se vinta, risolverebbe i problemi della crisi idrica di tutto il pianeta. Il sistema dovrebbe essere in grado di raccogliere l'umidità dell'aria circostante e di tramutarla in Acqua potabile. L'ingegnere che guida questa ricerca è la Dott.ssa Evelyn Wang che da anni si occupa di ricerca. I primi tentativi sono stati fatti in ...

Sanità : Acqua potabile accessibile e gratuita negli ospedali : "In un'ottica di economia circolare " ha affermato " Vogliamo ridurre al minimo la produzione di rifiuti e permettere la disponibilità di acqua in modo gratuito". Tommaso Fattori , Si Toscana, ha ...

L'Acqua torna potabile. Riapre l'asilo di Viale Marche a Trapani : Riapre i battenti l'asilo nido di Viale Marche a Trapani, chiuso dallo scorso uno marzo per L'acqua inquinata. 'Sono stati eseguiti i lavori di sanificazione della cisterna e di tutti gli ambienti - ...

Acqua potabile - è allarme nel mondo : Nello specifico, l'assoluta mancanza di igiene è una delle principali cause di mortalità e malattia nel mondo; nel 2016, l'8% dei bambini sotto i cinque anni sono morti per diarrea, spesso causata da ...

Microplastiche nell'Acqua potabile : le aziende coinvolte Video : Recenti studi, resi noti dalla BBC, hanno messo in luce come l'#Acqua potabile contenuta in bottiglia non sia poi così tanto sicura. Molto spesso infatti si tende a preferire l'acqua venduta al supermercato piuttosto che bere quella proveniente da un depuratore; questo perché si pensa che vengano fatti controlli accurati che ne possano garantire la sicurezza nei confronti della nostra salute. Secondo quanto emerso da tali ricerche, non tutti i ...