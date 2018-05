Accordo Lega-M5s per premier e squadra di governo Conte in pole per Palazzo Chigi

Lega-M5S - 'chiuso l'Accordo'. La possibile squadra di governo : Conte premier : Restano aperte le delicatissime caselle di Economia e Difesa , su cui peserà il parere del Capo dello Stato. Domani i due leader saranno ricevuti al Quirinale , un passaggio tutt'altro che formale. ...

Lega-M5S : Accordo chiuso - Conte premier : La squadra di governo è (quasi) fatta. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono visti questa mattina a Roma e hanno chiuso l’accordo. A Palazzo Chigi dovrebbe andare il giurista Giuseppe Conte, già nella squadra presentata dal M5S prima delle elezioni (con delega alla Pubblica amministrazione)....

"Il matrimonio mi agita - sarà ok" Grillo sul Governo M5S-Lega Salvini : "C'è l'Accordo sul premier" : "Abbiamo fatto un miracolo e domani sara' tutto ok. Con il Carroccio andremo d'accordo perche' i loro giovani sono simili ai nostri". Lo ha detto, come si legge su Il Secolo XIX, Beppe Grillo ieri sera durante uno spettacolo al teatro 'Civico' della Spezia. "Abbiamo fatto fuori il Pd e lo psiconano - ha proseguito - e con la Lega ce la giocheremo" ma "andremo d'accordo". Segui su ...

Milano - tra i gazebo M5s-Lega : divergenze su reddito di cittadinanza. Ma su migranti e Berlusconi sono tutti d’Accordo : Dopo l’accordo per il contratto di governo, la Lega ha organizzato i gazebo per permettere ai cittadini di esprimere il proprio voto (a favore o contro) a proposito del documento siglato tra Salvini e Di Maio; il Movimento 5 stelle, invece, ha allestito punti informativi per spiegare i capitoli del contratto (gli iscritti avevano già espresso il loro parere sulla piattaforma Rousseau venerdì 18 maggio. A Milano, tra militanti ed elettori ...