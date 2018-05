Abruzzo | lancia la figlia da viadotto In mattinata la convivente era caduta dal terzo

Lancia la figlia dal viadotto sull'A14 e minaccia il suicidio : Abruzzo choc. Compagna giù dal 3° piano stamani : Ha Lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada ed è rimasto appeso gridando a tutti di andare via. Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha Lanciato dal...

Abruzzo - lancia la figlia da vadotto A14 e minaccia il suicidio. In mattina la convivente era caduta dal quarto piano della casa : FRANCAVILLA AL MARE - Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta....

Maltempo - lanciato Allerta arancione su Abruzzo - Marche e Sardegna : Roma - La perturbazione di origine atlantica che staziona da qualche giorno sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del Paese, portando piogge e temporali da nord a sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova Allerta meteo: l'avviso prevede in queste ore il persistere di precipitazioni diffuse, ...

