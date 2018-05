Aborto | la legge 194 compie 40 anni | calano gli interventi ma è boom di obiettori

Marcia per la vita - prolife in corteo a Roma contro eutanasia e legge 194 : “Aborto? È omicidio - carcere per donne e medici” : Dedicata ad Alfie Evans, si è svolta oggi l’ottava Marcia per la vita la manifestazione antiabortista che ha portato migliaia di persone da tutta Italia a sfilare nel centro di Roma. In testa del corteo anche Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia “La Marcia di oggi è dedicata ad Alfie Evans il bambino al quale abbiamo fatto avere la cittadinanza italiana perché i suoi genitori fossero liberi di continuare a curarlo al ...

Le leggende metropolitane sull'Aborto : Dai documentari di propaganda al sofisma di Beethoven, dalle foto miracolose alle bufale sui vaccini, ecco alcune delle leggende metropolitane sull'aborto care ai pro-life

Le leggende metropolitane sull’Aborto : Roma, 2015. Manifestanti contro aborto ed eutanasia all’annuale Marcia per la vita (foto: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images) Il 19 maggio la Marcia per la vita ricorderà all’Italia, ancora una volta, come il diritto all’aborto, cioè all’interruzione volontaria di gravidanza, sia ancora in buona parte negato. Non basta infatti la farsa dell’obiezione di coscienza a rendere l’accesso all’intervento, in ...

Planned Parenthood ha fatto ricorso contro l’entrata in vigore di una legge molto restrittiva sull’Aborto approvata in Iowa : Planned Parenthood, un’organizzazione di cliniche non profit USA che fornisce molti servizi sanitari alle donne, tra cui anche le interruzioni di gravidanza, e l’American Civil Liberties Union dell’Iowa, organizzazione per la difesa dei diritti civili, hanno annunciato di aver fatto The post Planned Parenthood ha fatto ricorso contro l’entrata in vigore di una legge molto restrittiva sull’aborto approvata in Iowa appeared ...

Aborto manifesti citizen go legge 194 : manifesti giganti con l’immagine in bianco e nero di un pancione di una donna in gravidanza inoltrata campeggiano da qualche giorno in via Salaria, a Roma. Sotto la foto, uno slogan shock: “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo”. E poi l’hashtag per condividerlo sui social: #stopaborto. L’iniziativa ha suscitato moltissime polemiche e ora, una parte del Web, associazioni di femministe, ...

Lo Stato dell'Iowa approva la legge anti-Aborto più severa Video : Gli Stati Uniti procedono sempre più verso la direzione conservatrice: giusto pochi giorni fa il governatore dello Stato americano dell'Iowa Kim Reynolds ha approvato una delle leggi più severe degli ultimi tempi per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza [Video]. Sara' infatti vietato l'aborto dopo le sei settimane dal concepimento, ovvero, dal momento in cui è possibile ascoltare il battito del feto. La legge, che entrera' in ...

Lo Stato dell'Iowa approva la legge anti-Aborto più severa : Gli Stati Uniti procedono sempre più verso la direzione conservatrice: giusto pochi giorni fa il governatore dello Stato americano dell'Iowa Kim Reynolds ha approvato una delle leggi più severe degli ultimi tempi per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza. Sarà infatti vietato l'aborto dopo le sei settimane dal concepimento, ovvero, dal momento in cui è possibile ascoltare il battito del feto. La legge, che entrerà in vigore dal ...

Usa : in Iowa legge vieta Aborto dopo 6 settimane : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governatrice dell’Iowa firma la legge : no all’Aborto dopo le 6 settimane : Governatrice dell’Iowa firma la legge: no all’aborto dopo le 6 settimane Su questo tema si tratta della legge più severa degli Stati Uniti Continua a leggere

Aborto : Finocchiaro - legge 194 né offesa né in discussione : Roma, 7 apr. (AdnKronos) - "Solidarietà alla Casa internazionale delle Donne di Roma per il vile gesto subito. La legge 194 sull'Aborto è una conquista che non può essere offesa né messa in discussione”. Lo scrive su Twitter Anna Finocchiaro, ministra per i Rapporti con il Parlamento, commentando lo

Aborto : Finocchiaro - legge 194 né offesa né in discussione : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Solidarietà alla Casa internazionale delle Donne di Roma per il vile gesto subito. La legge 194 sull’Aborto è una conquista che non può essere offesa né messa in discussione”. Lo scrive su Twitter Anna Finocchiaro, ministra per i Rapporti con il Parlamento, commentando lo striscione affisso questa mattina da Forza Nuova di fronte alla sede di riferimento del movimento delle donne nella ...

'Le Marche non rispettano la legge sull'Aborto' e il garante dei diritti scrive al direttore dell'ASUR : Nelle Marche abortire non sarebbe così semplice tra consultori obiettori e ospedali dove non si applica la legge 194 . A denunciarlo sono una serie di associazioni che vedono in prima fila la Luca ...

Aborto : legge 194 compie 40 anni - ancora tra le migliori al mondo : L'analisi è degli esperti del Guttmacher Institute americano, che hanno appena pubblicato un rapporto sull'accesso all'interruzione di gravidanza nel mondo. Il nostro paese, si legge nel ...

Oggi in Polonia potrebbe passare una durissima legge contro l’Aborto : Il governo, sostenuto ufficialmente dalla chiesa, vuole vietare di interrompere la gravidanza in caso di gravi malformazioni del feto: ci saranno proteste in tutto il paese e in altre città dell'Europa The post Oggi in Polonia potrebbe passare una durissima legge contro l’aborto appeared first on Il Post.