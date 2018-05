Abbiamo votato il contratto M5S-Lega quattro volte Democrazia? No propaganda

Cosa non Abbiamo votato ma ci ritroveremo nel programma di Governo Video : Lega e 5Stelle con l'accordo di Governo è un po' come se avessero fondato un nuovo partito, nel senso che all'interno della prossima agenda di Governo ci saranno temi di entrambi gli schieramenti ma con delle modifiche frutto della contrattazione. Ci sara' la flat tax e il reddito di cittadinanza, ma anche sostanziali tagli alle pensioni d'oro e il salario minimo orario garantito. Il codice etico del prossimo Governo Probabilmente in questo ...

Ecco cosa non Abbiamo votato ma che ci sarà nel programma Lega-M5s : Dalla deriva giustizialista alla distorsione della flat tax e ai tagli "d'oro" alle pensioni. Ecco che cosa non abbiamo votato e ci ritroveremo nel programma:Il comitato dei leader per sanare i contrastiComitato di conciliazione che dirime conflitti tra i partiti della maggioranza. Un organismo politico poco liberale, piazzato in apertura di contratto da M5s e Lega Nord. sarà comporto dal premier, dai leader dei pentastellati e della Lega, dai ...

Che cosa Abbiamo votato e non avremo nel programma Lega-M5s : Dall'abolizione di Equitalia al rimpatrio dei clandestini. Ecco tutte le misure che abbiamo votato ma che non avremo:Abolizione di Equitalia e addio tassa sulle ereditàNon tragga in inganno la riproposizione nel contratto di governo Lega-M5s della flat tax, della chiusura totale dei contenzioni con il fisco e dell'inversione dell'onere della prova nei rapporti con le Entrate. Il programma elettorale del centrodestra era, infatti, molto più ...

Calabria e calabresi nel mondo - Esposito : 'Ecco perché Abbiamo votato contro la Legge' : ... trentaseimila!, sono destinati ad 'assegni e borse di studio' ed altrettanti a 'convenzioni ed accordi internazionali'? E come mai, per un settore di fondamentale importanza, per l'economia ...

Salvini : Abbiamo votato Bernini - vediamo se M5S ha pregiudizi : Roma, 23 mar. , askanews, 'abbiamo votato un candidato di centrodestra, un candidato di Forza Italia, la Bernini': lo ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver lasciato l'aula del ...

Senato - Salvini : Abbiamo votato Bernini. FI : voto Lega inatteso : "Per uscire dal pantano la Lega fa un gesto di responsabilità all'interno del centrodestra: abbiamo scelto un candidato di centrodestra, di Forza Italia. Un atto di amore verso il Parlamento e verso ...

Salvini smuove le acque : Abbiamo votato Bernini - FI - al Senato : Colpo di scena clamoroso del leader leghista che per sbloccare l'impasse ha deciso di votare un nome diverso da quello indicato da Berlusconi, ovvero Paolo Romani -