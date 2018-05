A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i

Atletica – Lo Stadio Primo Nebiolo di Torino torna a vestirsi di tricolore : Campionati Italiani Juniores e promesse di prove multiple: Torino 19-20 maggio Stadio Primo Nebiolo Lo Stadio Primo Nebiolo di Torino torna a vestirsi di tricolore. Dopo aver ospitato nel 2016 e 2017 la finale nazionale B dei CdS Assoluti Gruppo Nord Ovest e, nel 2015, i Campionati Italiani Individuali Assoluti su pista solo per citare le manifestazioni top degli ultimi tre anni, il capoluogo piemontese sabato 19 e domenica 20 maggio ospiterà ...

Torino - ritiro a Bormio da 8 a 22 luglio : Torino Fc e Bormio: una partnership forte, sempre più consolidata e stretta. Per il sesto anno consecutivo il Toro svolgerà nella prestigiosa località dell’Alta Valtellina la preparazione precampionato in altura. Il tecnico Walter Mazzarri getterà infatti le basi della stagione agonistica 2018-19 dall’8 al 22 luglio, con un articolato programma di lavoro tra parte atletica, sessioni tecnico-tattiche e almeno tre amichevoli, senza ...

Torino - Petrachi : 'Proviamo a ripartire da Belotti'. Ma non esclude l'arrivo di Balotelli : Gianluca Petrachi , ds del Torino, è intervenuto a Premium Sport prima della partita contro il Napoli: 'Il mister avrà la possibilità di valutare giocatori ed avere certezze in più in queste tre gare per il futuro. Dobbiamo però finire bene la stagione e dopo ...

Torino-Lazio - infortunio per Ciro Immobile dopo 15' : sospetto stiramento : Brutte notizie da Torino, per i tifosi biancocelesti: nel posticipo della 35giornata Ciro Immobile si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti, al suo posto è ...

Torino - Cairo fa i nomi : 'ecco i calciatori dai quali ripartiremo l'anno prossimo! E su Belotti...' : Piuttosto credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. ripartiremo da lui, da Sirigu, N'Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, ...

DIRETTA / Atalanta Torino (risultato live 0-0) streaming video e tv : il tiro di Freuler sfiora il palo! : DIRETTA Atalanta Torino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. A Bergamo la Dea continua la sua rincorsa all'Europa League(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:27:00 GMT)

Chievo-Torino - Mazzarri tira le orecchie a Belotti : Chievo-Torino, si è concluso sul risultato di 0-0 il match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, al termine della partita ecco le parole di Walter Mazzarri a Sky Sport, tecnico non proprio soddisfatto di Belotti: “Non siamo andati male dal punto di vista del gioco. Non è mai facile segnare contro il Chievo, è una squadra che si difende bene, come mostrato anche a Napoli. Abbiamo costruito due buone occasioni, ma per vincere ...

Jovanotti mixa Cara Italia di Ghali prima di ripartire in tour con l’ultima data di Torino : Jovanotti mixa Cara Italia di Ghali insieme a In Italia, brano che compare nella tracklist del suo nuovo disco di inediti, attualmente in tour in tutti i palasport e con le date al PalAlpitour di Torino. Il brano è eseguito alla chitarra da Lorenzo Jovanotti e contiene il brano di grande successo del rapper italo-tunisino che Cherubini ha sempre dimostrato di apprezzare in maniera particolare. Nelle ore che lo separano dal ritorno sul ...

Troppi insulti da un papà - ritirata la squadra di Torino : A volte basta poco, a volte ne basta soltanto uno. Nel piccolo spettacolo che si rappresenta ogni fine settimana su centinaia di campi da calcio in tutto il Piemonte il genitore del bambino che gioca è una semplice comparsa, neppure un attore non protagonista. Quando però vuole diventare mattatore e fa la voce grossa, imbarazza tutti, adulti sugli ...

Torino - Mazzarri avverte i suoi : 'Tirare fuori gli attributi' : 'Ci vuole un risultato per ripartire'. Walter Mazzarri chiede al Torino, reduce da quattro sconfitte consecutive, 'risposte sul campo' a cominciare dalla partita di domani contro il Cagliari. 'In ...

Torino - ora Belotti può partire a prezzi più bassi : Torino - Un anno fa di questi tempi Belotti era a quota 22 gol in campionato e da una ventina di giorni, era il 5 marzo, aveva rifilato una tripletta al Palermo. Ai rosanero, in una singola partita, ...

