30enne morto in strada vicino discoteca

Calabria - 30enne trovato morto in casa Video : Una tragica notizia ci giunge dalla Calabria [Video], dove un giovane ragazzo di solo 30 anni è stato ritrovato privo di vita all'interno della propria abitazione. Ancora ignote le cause del decesso. Calabria, giovane muore dentro casa Aveva solo 30 anni ed era originario del Ghana il giovane ragazzo trovato privo di vita nella giornata di sabato 5 maggio all'interno della propria abitazione situata nella cittadina di Rosarno, in provincia di ...

Morto uomo recuperato sotto la valanga La vittima è un 30enne bresciano : Morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'uomo ritrovato sotto una valanga che si è staccata nel pomeriggio vicino al passo Crocedomini, in provincia di Brescia. Il decesso è stato ...

Trovato morto e annerito dal fumo in una grotta a Messina - 30enne vittima del degrado : L'uomo era un senzatetto che da tempo aveva Trovato rifugio nella zona insieme a tanti altri disperati. L'ipotesi più probabile è che il suo decesso sia avvenuto per le esalazioni di fumo spigionate dal fuoco aveva acceso per scaldarsi.Continua a leggere

Mentana - morto l'uomo pestato davanti a un bar/ Ultime notizie : arrestato 30enne con l'accusa di omicidio : Mentana, morto l'uomo pestato davanti a un bar la scorsa notte: nel pomeriggio arrestato un 30enne, presunto autore della brutale aggressione avvenuta nella notte.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 20:35:00 GMT)

Roma - si schianta in moto contro muro : morto 30enne : Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Incidente mortale, ieri sera intorno alle 23, in via Antonio Sant'Elia, nelle vicinanze del circolo canottieri Aniene a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del XV gruppo. Dai primi accertamenti un ragazzo di 31 anni, a bordo di una moto Honda, ha perso il con

