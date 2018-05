10 imperdibili colonne sonore che ogni appassionato di videogiochi dovrebbe ascoltare

eurogamer

(Di domenica 20 maggio 2018) Per rientrare nella categoria di capolavoro, un determinato titolo non deve presentare solo una grande qualità visiva o un sistema di gioco solido, ma anche un comparto audio di pari livello. Impossibile pensare a Crash Bandicoot 3 senza che la medievaleggiante "Toad Village" faccia irruzione nella nostra testa oppure, cambiando genere, cosa sarebbe Metal Gear Solid senza "The Best Is Yet To Come" di Rika Muranaka?Sarebbe impossibile citare tutte quelle OST (originali) che hanno cambiato la vita del popolo videogiocante, un'impresa non dissimile dal tentare di contare le stelle del firmamento. Per tale motivo, qui di seguito troverete diecitratte da vere icone del nostro medium: ci sarà spazio per l'epicità, per la tragedia, per le atmosfere a tinte fosche e per le lacrime, amare o di gioia che siano. Tuffiamoci quindi in un mare di sonorità per tutte le ...