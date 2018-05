Zamparini | “amarezza per campionato buttato ma fiducioso per playoff”

calcioweb.eu

: Grazie a te..e poi che amarezza c vederti ancora presidente del Palermo - IFusirosanero : Grazie a te..e poi che amarezza c vederti ancora presidente del Palermo - STADIONEWS24 : Zamparini: “Amarezza per un campionato buttato al vento, ma sono fiducioso” #Palermo #SerieB - ILOVEPACALCIO : #Zamparini: «Abbiamo buttato al vento un campionato, che amarezza!» -

(Di sabato 19 maggio 2018) “Ieri è stato un buon risultato ma c’è l’amarezza per unal vento, basti pensare ai 2 punti lasciati contro il Cesena o contro il Bari che ci avrebbero permesso di chiudere al secondo posto e non al quarto. C’è molta amarezza”. Il patron del Palermo Mauriziocommenta così il successo per 2-0 in trasferta sul campo della Salernitana nell’ultima giornata della stagione regolare di Serie B che vede i rosanero chiudere al 4° posto a un solo punto dalla seconda piazza che avrebbe garantito la promozione diretta in Serie A. “La partita di ieri ci conforta dal punto di vista del gioco perché la squadra si sta ritrovando -sottolineasul sito del Palermo-. Dobbiamo lavorare bene in questi giorni che ci separano dalla prima partita cercando di ritrovare il massimo della forma. Stellone ora conosce meglio la squadra e ...