Xylella | le ‘linee guida’ in 10 punti 

(Di sabato 19 maggio 2018) Un patto con il territorio per affrontare l’emergenza: è quanto propone il Movimento 5 Stelle nelle linee guida per la gestione ed il controllo della batteriosi, presentate oggi a Bari in conferenza stampa da parlamentari e consiglieri regionali della Puglia. “Linee guida, suddivise in 10 punti, che servono anzitutto – ha sottolineato il capogruppo in Consiglio regionale, Cristian Casili – per rompere l’impasse che il governo Emiliano, con ritardi e inefficienze, ha creato. Anche l’Europa è corresponsabile di quanto accaduto ed oggi deve essere chiamata al pari dello Stato italiano ad investire risorse importanti”. “Quanto più aumentano – ha aggiunto Casili – le risorse per il monitoraggio tanto più si potrà ridurre drasticamente il numero di eradicazioni”. “Il Movimento parte dall’emergenza – ha ...