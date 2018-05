Wwf | le riserve siciliane hanno bisogno di certezze | risorse e politiche che diano

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) “Ledi, die dicapaci di garantire la continuità di una gestione che, fino ad oggi, ha fatto della Regione non solo una destinazione d’arte e cultura ma anche di bellezza, paesaggio, natura incontaminata e protetta: milioni di turisti scelgono la Sicilia anche per questo”. Lo dichiara la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi commentando quanto emerso dal convegno “Naturali: una risorsa per il futuro della Sicilia in svolgimento All’Orto Botanico dell’Università di Palermo, promosso da Legambiente Sicilia, WWF Italia, LIPU, CAI Sicilia, GRE, Rangers d’Italia, Italia Nostra. “Oggi la conservazione della biodiversità va oltre i soli valori ambientali e diventa essenziale per la qualità della vita e il benessere, anche economico. Una larga parte del patrimonio naturalistico siciliano è tutelato daaffidate ...