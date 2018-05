World Cup | Olmo di bronzo in Kazakistan

Fifa 18 eClub World Cup - il mondiale per club a Parigi il 19 e 20 maggio! Segui la DIRETTA! : Si sono disputate a fine aprilele qualificazioni online per la Fifa eclub World Cup, il mondiale per club di Fifa 18, altro torneo che mette in palio alcuni posti per i play off di qualificazione alla FeWC, play off che si disputeranno nel prossimo mese di giugno. Seguici su Instagram! A differenza di quanto accaduto […] L'articolo Fifa 18 eclub World Cup, il mondiale per club a Parigi il 19 e 20 maggio! Segui la DIRETTA! proviene da I ...

Triathlon - World Cup Astana 2018 : saranno nove gli azzurri in gara in Kazakistan : Continua la World Cup di Triathlon: ad ospitare domani i migliori atleti da tutto il globo, sarà Astana, la capitale del Kazakistan. saranno ben nove gli italiani in gara, ma soltanto cinque sono stati convocati da Joel Filliol: si tratta di Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), Verena Steinhauser (Project Ultraman), Ilaria Zane (DDS), Massimo De Ponti (C.S. Carabinieri) e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre). Altri quattro azzurri infatti sono ...

Quando la diversità non è vista come un limite ma come una possibilità ecco che vengono fuori storie belle come quella della Nazionale di Enrico Zanchini, campione del mondo alla Dream World Cup organizzata a Roma. "È un grande sogno che si realizza - dice il ct - la vittoria di una grande battaglia culturale per il diritto di questi ragazzi a fare sport".

EA Sports ha annunciato pochi secondi fa le valutazioni overall dei giocatori della Spagna nel DLC dedicato ai mondiali Russia 2018 in uscita il 29 maggio!

Dream World Cup 2018 - l’Italia è campione del mondo : l’Italia si è aggiudicata la Dream World Cup, il mondiale di calcio a 5 per pazienti psichiatrici che si è disputato questa settimana a Roma. Gli Azzurri hanno sconfitto in finale il Cile con un’autentica goleada (17-4) trascinati dal capocannoniere Mattia Armanni, che nel corso del torneo ha segnato ben 24 gol. Terzi classificati, i campioni in carica del Perù. La finale, trasmessa in diretta su RaiSport, è stata giocata al Pala Tiziano ed è ...

Louis Vuitton e FIFA World Cup Russia 2018 : tre progetti unici da un sodalizio d'eccezione : ... ha il fine di consolidare ulteriormente lo stretto legame tra il brand e le leggende, da oltre 160 anni: da reali, scrittori, esploratori alle più importanti competizioni sportive del mondo, Louis ...

Vela – World Cup Series : presentata oggi al Coni la tappa genovese per il biennio 2019-20 : presentata oggi al Coni la tappa di World Cup Series che per il biennio 2019-20 si terrà nel capoluogo genovese Presentato oggi nella prestigiosa Sala Giunta del Coni, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, l’evento italiano delle World Cup Series, che per la prima volta da che è nata la Coppa del Mondo di Vela, avrà luogo in Italia, a Genova per ben due anni, nell’aprile 2019 e 2020. Al tavolo rotondo con il Presidente Malagò, la Vice ...

EA Sports ha annunciato pochi secondi fa le valutazioni overall dei giocatori dell'Inghilterra nel DLC dedicato ai mondiali Russia 2018 in uscita il 29 maggio!

Dream World Cup 2018 – L’Italia è Campione del Mondo : L’Italia è Campione del Mondo! Un cammino straordinario quello degli Azzurri che in finale battono il Cile per 17-4 portandosi a casa il secondo Campionato mondiale di calcio a 5 per pazienti psichiatrici. Italia trascinata da Mattia Armanni, capocannoniere del torneo con ben 24 gol, un’Italia capace di uscire dalla competizione senza mai perdere una partita. Una manifestazione che ha portato questo pomeriggio, tantissima gente al Pala Tiziano ...

EA Sports ha annunciato pochi secondi fa le valutazioni overall dei giocatori della Francia nel DLC dedicato ai mondiali Russia 2018 in uscita il 29 maggio!

