Wind Smart 5 Easy 15 offre minuti illimitati e 15 GB a soli 5 euro

Wind Smart Easy : le proposte per i clienti Tim - Vodafone - Tre - MVNO : Wind Smart Easy sono le proposte dell’operatore arancione per i clienti Tim, Vodafone, Operatori virtuali e per gli ex clienti indipendentemente dall’operatore attuale che si possono attivare entro il 22 maggio. In alcuni casi sarà necessario attendere la ricezione di un SMS Winback, mentre negli altri occorre richiedere i codici coupon online che poi andranno portati in negozio per l’attivazione di una delle offerte dedicate ...

Sconti con Wind fino a 200 Euro su tanti smartphone dal 21 Maggio : Wind propone Sconti fino a 200 Euro per l'acquisto di alcuni smartphone tra cui il nuovo Huawei Mate 10 Pro, per nuovi e già clienti dell'operatore. L'articolo Sconti con Wind fino a 200 Euro su tanti smartphone dal 21 Maggio proviene da TuttoAndroid.

Minuti Illimitati E 15 Giga A 5 Euro Con Wind Smart 5 Easy 15 : Wind Smart 5 Easy 15: Minuti Illimitati verso tutti e 15 GB di internet a 5 Euro al mese. Wind Smart 5 Easy 15: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind Smart 5 Easy 15? Ecco i dettagli Wind Smart 5 Easy 15 dettagli Wind Smart 5 Easy 15 è la nuova […]

Passa a Wind da Tim - Vodafone - Operatori virtuali : tutte le Smart Easy attivabili : Passa a Wind da Tim, Vodafone e Operatori virtuali e fino al 22 maggio potrai attivare una delle offerte mobile Smart Easy dedicate. Occorre richiedere i codici online da portare in negozio in base all’operatore di provenienza ed è richiesta la portabilità del numero. Passa a Wind: scopri quale tariffa puoi attivare Ormai effettuare il Passaggio di operatore richiede non solo portabilità del numero e conoscenza dei costi mensili e quelli ...

Wind tenta anche i clienti Vodafone e TIM con un paio di Wind Smart : Wind continua a tentare i clienti degli altri operatori lanciando un paio di nuove Wind Smart usufruibili dai clienti TIM e Vodafone che desiderano fare portabilità verso Wind. Si tratta di Wind Smart 10 Easy 20 e di Wind Smart 12 Easy 20, due piani che al rispettivo prezzo di 10 e 12 euro al mese comprendono minuti illimitati e 20 GB di internet. L'articolo Wind tenta anche i clienti Vodafone e TIM con un paio di Wind Smart proviene da ...

Wind Smart 7 Easy 30 : chiamate illimitate e 30GB - ma non per tutti : Se sei cliente di operatori virtuali è il momento giusto per decidere di cambiare operatore e passare a Wind Smart 7 Easy 30 che offre chiamate illimitate e 30GB in 4G al costo di 7€ al mese. Esclusi solo i clienti Poste Mobile in quanto utilizzano già le reti dell’operatore arancione, scopri tutti i dettagli e i costi nascosti. Wind Smart 7 Easy 30: passa da MVNO Se sei cliente Rabona, Fastweb, Kena o altro MVNO ad esclusione di Poste ...

Minuti Illimitati E 30 Giga A 7 Euro Con Wind Smart 7 Easy 30 : Wind Smart 7 Easy 30: Minuti Illimitati verso tutti e 30 GB di internet a 7 Euro al mese. Wind Smart 7 Easy 30: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind Smart 7 Easy 30? Ecco i dettagli Wind Smart 7 Easy 30 dettagli Wind Smart 7 Easy 30 è la nuova […]

Wind Smart 7 Easy 30 : minuti illimitati verso tutti e 30 GB di internet a 7 euro al mese : È stata lanciata la nuova Wind Smart 7 Easy 30, attivabile fino al 22 maggio solo da clienti di operatori virtuali: minuti illimitati verso tutti e 30 GB di traffico internet in 4G a soli 7 euro al mese. Interessati? L'articolo Wind Smart 7 Easy 30: minuti illimitati verso tutti e 30 GB di internet a 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart 7 Easy 30 : 30 Giga e minuti illimitati a soli 7 euro per chi passa a Wind : Tutti coloro che provengono da un operatore mobile virtuale e vogliono passare a Wind, possono attivare Smart 7 Easy 30 che offre 30 Giga, minuti illimitati al prezzo di soli 7 euro.Segnaliamo che lo storico operatore arancione Wind da oggi 14 maggio 2018 e per un certo periodo di tempo (limitato) offre a tutti i clienti di un operatore telefonico virtuale di poter attivare una nuova promo tariffaria con portabilità del numero.Continue reading ...

Mi Mini PC è un computer con Windows 10 e Android che sembra uno smartphone : Sbanca su Indiegogo un nuovo progetto denominato Mi Mini PC. Come intuibile si tratta di un computer in Miniatura che ha tutta l'aria di essere uno smartphone. Non mancano un vasto assortimento di porte, 8 GB di RAM, memorie SSD, un display da 5 pollici e, udite udite, un prezzo che risulta pari a 149 dollari, nemmeno 130 euro al cambio attuale. L'articolo Mi Mini PC è un computer con Windows 10 e Android che sembra uno smartphone proviene da ...

Your Phone : l’integrazione con gli smartphone e Windows 10 si fa più interessante! : Ieri, in occasione della prima giornata della conferenza Build 2018, vi abbiamo parlato dell’interessantissima novità che approderà sui vostri PC Windows 10 nelle prossime settimane: stiamo parlando dell’app Your Phone. Tramite questa fantastica app, l’integrazione del vostro smartPhone Android o iOS con il vostro PC Windows 10 si fa molto più interessante ed immediata. Con Your Phone infatti, potrai accedere ai messaggi, alle ...

Wind Smart 7 Plus Double a 7€ si può attivare fino al 14 maggio : Wind Smart 7 Plus Double torna per gli ex clienti che hanno ricevuto l’SMS Winback, a 7€ al mese offre 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, e 15GB in 4G. L’offerta mobile Wind è disponibile fino al 14 maggio e richiede la portabilità del numero. Passa a Wind Smart 7 Plus Double Gli ex clienti Wind Tre che hanno dato il consenso all’utilizzo dei propri dati a fini commerciali potrebbero ...

Wind Smart 10 Easy 20 prorogata al 6 maggio : chiamate illimitate e 20GB : Wind Smart 10 Easy 20 è stata prorogata fino al 6 maggio, quindi è ancora attivabile se provieni da Tim e da operatori virtuali, escluso Poste Mobile (che utilizza già le reti Wind), per avere chiamate illimitate e 20GB in 4G a 10€ al mese. L’offerta mobile Wind è disponibile in tutti i negozi aderenti dove occorre fornire il codice coupon generato online QUI, basta inserire il proprio numero e attendere l’SMS con il codice. Passa a ...

Passa a Wind Smart 10 Easy 20 : chiamate illimitate e 20GB da TIM ed MVNO : Passa a Wind Smart 10 Easy 20 da Tim e operatori virtuali, escluso Poste Mobile, per avere chiamate illimitate e 20GB in 4G a 10€ al mese. L’offerta mobile Wind è disponibile fino al 2 maggio 2018 in tutti i negozi aderenti, occorre fornire il codice coupon generato online QUI, basta inserire il proprio numero e attendere l’SMS con il codice. Passa a Wind Smart 10 Easy 20 da Tim e MVNO Passa a Wind Smart 10 Easy 20 al costo di 10€ al ...