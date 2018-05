Wild card per Arnaboldi Krueger | Usa | il n 1

Internazionali Bnl - definito il quadro delle Wild card maschili e femminili : definito il quadro delle wild card per gli Internazionali Bnl d'Italia 2018 maschili. Le quattro per il tabellone principale vanno a Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego,...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani presenti nel tabellone principale e nelle qualificazioni. Le Wild-card assegnate : Dal 13 al 20 maggio il Foro Italico sarà il centro del mondo del tennis. I tanto attesi Internazionali d’Italia 2018 prenderanno il via e ci sono molte aspettative su quel che accadrà sulla terra rossa capitolina. Si è definito il quadro degli italiani presenti. Chi ha avuto direttamente accesso al tabellone principale è Fabio Fognini mentre sono stati inseriti nel main draw, Andreas Seppi, Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, grazie ad una ...

Pre-Qualificazioni Internazionali Roma 2018 : i risultati delle semifinali. Sonego e Baldi si giocano la Wild-card : Si sono definite le finali delle Pre-Qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2018 che scatteranno lunedì 14 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Di seguito tutti i risultati di questa giornata. SINGOLARE MASCHILE: Filippo Baldi ha sconfitto Salvatore Caruso per 6-1 6-4 e domani sfiderà Lorenzo Sonego, capace di imporsi su Liam Caruana per 6-3 6-4. Il vincitore dell’atto conclusivo si qualificherà ...

Internazionali Bnl - Wild card alla Schiavone ex regina dello slam : L'azzurra Francesca Schiavone sarà in tabellone agli Internazionali Bnl di Roma. La 37enne campionessa milanese, regina del Roland Garros nel 2010 e finalista sempre a Parigi l'anno seguente, ha ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : quanti italiani presenti? La situazione : main draw - Wild-card - qualificazioni e pre-qualificazioni : Una sola settimana e cominceranno gli Internazionali d’Italia 2018. Dal 13 al 20 Maggio il meglio del tennis mondiale si darà appuntamento nella spettacolare cornice del Foro Italico a Roma. Ovviamente c’è grande attesa per i tennisti italiani, ma quali di loro saranno sicuramente presenti? L’unico sicuro di avere un posto nel tabellone principale era Fabio Fognini, quasi sicuramente anche testa di serie del torneo Romano. Nel ...

Badminton - pubblicati i tabelloni degli Assoluti 2018 : alcune sorprese tra le teste di serie grazie alle Wild card : Sono stati pubblicati i tabelloni degli Assoluti di Badminton 2018, che si svolgeranno a Milano dall’11 al 13 maggio. Contestualmente sono state assegnate le wild card e rese note le teste di serie di tutti i tabelloni, non senza qualche sorpresa. Di seguito le principali teste di serie dei diversi tornei. Nel singolare maschile il numero 1 è Fabio Caponio, mentre il numero 2 è Lukas Osele, e le teste di serie seguenti sono Rosario ...

Basket - EuroCup 2019 : la Fiat Torino potrebbe ricevere una Wild card : La Fiat Torino è una delle squadre favorite per ottenere una wild card per la prossima edizione dell’EuroCup. Il board della competizione ha stabilito i criteri di partecipazione pochi giorni, a margine della finale tra Darussafaka e Lokomotiv Kuban. Le squadre italiane ammesse di diritto saranno due, stabilite in base al risultato dei playoff, ma una terza formazione potrebbe essere invitata. Stando a quanto riportato nell’edizione ...

Internazionali d'Italia 2018 - presentata la 75edizione. Wild-card per Vinci - Errani e Seppi : Sempre sul Centrale, inaugurato nel 2010 e giudicato da tennisti e addetti ai lavori come lo stadio con la miglior visibilità al mondo, è prevista una sessione serale con inizio alle ore 19.30 : in ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : assegnate le sette Wild card. In tabellone Sara Errani e Paolo Lorenzi : Sono state annunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’evento le wild card per i tabelloni principali dei prossimi Internazionali d’Italia di Tennis, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 maggio. Ad elencarle, come da tradizione, il presidente della FIT, Angelo Binaghi. Il numero uno della FederTennis ha affermato in merito: “Le possiamo già ufficializzare. Nel femminile è facile perché ne abbiamo tre e ...

Vuelta a España 2018 - tutte le squadre partecipanti : assegnate quattro Wild card - assenti le italiane : ASO, società organizzatrice della Vuelta a España 2018, ha comunicato quali saranno le 22 squadre che parteciperanno alla terza corsa a tappe più importante al mondo che scatterà il prossimo 25 agosto. Oltre alle 18 formazioni World Tour, che hanno il diritto e il dovere di presentarsi all’evento, sono state assegnate quattro wild card: tre sono finite nelle mani di squadre spagnole (Burgos BH, Caja Rural-Seguros, Euskadi Murias) mentre ...