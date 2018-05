WhatsApp | la nuova truffa che sta ingannando gli utenti

WhatsApp : in arrivo una nuova funzione - le cose da sapere : WhatsApp esiste da nove anni: era il 2009 e gli ex dipendenti di Yahoo che l'avevano fondata non pensavano certo potesse arrivare a questo successo planetario. La realtà dei fatti, invece, racconta che ci si trova di fronte ad un qualcosa che ha rivoluzionato il modo di comunicare. Al giorno d'oggi continua ad essere il sistema di messaggistica più diffuso, nonostante una concorrenza folta ed assolutamente valida. Nessuno dei rivali più quotati ...

WhatsApp : ecco come non cadere nella nuova truffa : Dopo svariati mesi tornano nuovamente le truffe tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp. Una tipologia di truffa che non è per niente differente dalle precedenti e che ha, come unico scopo, quello di rubare quante più informazioni possibili sugli utenti nella speranza di riuscire ad impadronirsi di dati più sensibili. I dati raccolti possono servire agli hacker, ovvero ai creatori di questi 'specchietti per allodole', anche ...

Ecco la nuova truffa che circola su WhatsApp : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T18:00:28+00:00 ROMA – Gli hacker ormai considerano Whatsapp un terreno fertile su cui piantare le loro truffe. La bufala delle ultime ore riguarda un presunto regalo da parte di Adidas e Lancome. La prima regalerebbe agli utenti dell’app di messaggistica istantanea 5000 paia di scarpe per l’80esimo compleanno dell’azienda. La seconda, […]

Come eliminare amministratori gruppi in WhatsApp : la nuova funzione è servita : L'ultimo aggiornamento per eliminare gli amministratori gruppi in WhatsApp si fa avanti. In particolare le versioni coinvolte dal prezioso cambiamento sono la 2.18.41 per sistema operativo iOS e dunque per iPhone e la 2.18.116 per Android sul Play Store, Come ci comunica pure @WABetaInfo. Cosa significa nel dettaglio questo nuovo plus? Aggiornando l'applicazione di messaggistica alle versioni su riportate, ecco che sarà possibile per un ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - ecco da quando Video : #WhatsApp potra' essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguardera', appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

Nuova età minima per WhatsApp da maggio? Non basteranno più 13 anni : Esiste un'età minima per WhatsApp: forse non tutti lo sanno e pure tanti non danno alla cosa il necessario peso ma per utilizzare l'applicazione di messaggistica bisognerebbe avere proprio un'età anagrafica ben precisa, non di meno. Attualmente i termini di utilizzo prevedono che la soglia di iscrizione sia quella dei 13 anni ma molto presto le condizioni dovrebbero cambiare e quindi bisognerà essere più grandi per chattare con amici e ...

“Ma come è possibile?”. Allarme rosso su WhatsApp. Ecco la nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d’occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l’ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo ...