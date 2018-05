Whatsapp | come bloccare numeri non in rubrica e tutelare la tua privacy

Facebook come Whatsapp - arrivano i «post vocali». E le stories avranno un archivio : La novità sarà per ora limitata all'India, ma arriverà presto nel resto del mondo e anche da noi, e riguarda i post vocali: così come facciamo in chat su Whatsapp , anche nelle stories potremo ...

Come cambiano i gruppi Whatsapp : (Foto: Gaia Berruto/Wired) gruppi di WhatsApp, dall’adorazione al fastidio, nell’arco di pochi minuti: tanto utili, quanto urticanti, in certi momenti. Ma ci si può sempre chiamare fuori e anzi, sempre di più. Novità nel servizio di messaggistica istantanea di casa Facebook. Tanto per cominciare, sarà aggiunta la descrizione del gruppo, un breve testo all’interno della schermata “Info gruppo” che permette di ...

Come creare chat false o finte Whatsapp : WhatsApp è indubbiamente l’app di messaggistica più usata, e grazie ad essa ci si può facilmente tenere in contatto con chiunque, ed è proprio grazie alla sua popolarità che è molto semplice far cadere qualcuno in uno scherzo con una semplice chat finta. Se avete voglia di prendere in giro i vostri amici oppure i vostri partner potrete divertirvi creando finte conversazioni WhatsApp. Esistono delle app per creare chat false o finte ...

Un nuovo exploit mette a rischio applicazioni come Discord - Slack - Skype - Twitch - Whatsapp e molte altre : Un nuovo exploit mette a serio rischio di utenti di alcuni noti software basati su Electron, consentendo di aggirare i controlli di sicurezza! L'articolo Un nuovo exploit mette a rischio applicazioni come Discord, Slack, Skype, Twitch, WhatsApp e molte altre proviene da TuttoAndroid.

Come bloccare una persona su Whatsapp : La privacy è importantissima, soprattutto ai giorni d’oggi dove basta poco, ad esempio, per spiare WhatsApp. Se qualcuno potrebbe darvi fastidio, o peggio vi ha inviato un messaggio WhatsApp virus, allora meglio contrattaccare subito: in questa guida vedremo Come bloccare una persona su WhatsApp in pochi e semplici passi! Più nello specifico vedremo Come bloccare e sbloccare un contatto WhatsApp. Infine ripeteremo la procedura nel caso ...

Whatsapp : ecco come non cadere nella nuova truffa Video : Dopo svariati mesi tornano nuovamente le truffe tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp [Video]. Una tipologia di truffa che non è per niente differente dalle precedenti e che ha, come unico scopo, quello di rubare quante più informazioni possibili sugli utenti nella speranza di riuscire ad impadronirsi di dati più sensibili. I dati raccolti possono servire agli hacker, ovvero ai creatori di questi 'specchietti per ...

Whatsapp - scarpe Adidas in regalo : non è una semplice bufala/ Allarme truffa online : cos'è e come difendersi : WhatsApp, scarpe Adidas in regalo? Non è la semplice bufala ma una vera e propria truffa online. Ecco cosa promettono in cambio dei propri dati personali.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Come guardare video Facebook e Instagram su Whatsapp. E tutte le altre novità : Il passaggio da un’app all’altra diventa sempre più veloce. L’ultima grande novità in arrivo con l’aggiornamento di WhatsApp è la possibilità di guardare i video di Instagram e Facebook in tempo reale: ogni volta che qualcuno ci invierà via chat un video da una delle due piattaforme si potrà infatti avviare direttamente e non servirà più chiudere l’una per passare all’altra. LEGGI ANCHEInstagram: Come ...

“Vi blocca il telefono. Occhio a questo messaggio”. Allarme Whatsapp : se ricevete quel particolare testo - meglio cancellarlo subito. Come difendersi dalla “trappola” che spaventa gli utenti : Mesi fa gli utenti Apple si erano trovati a fare i conti con un Allarme a sorpresa dilagato in rete, un messaggio che se ricevuto e aperto poteva portare al blocco del proprio iPhone con necessità di ricorrere a un tecnico per riuscire a recuperare le funzionalità del proprio accessorio. Neanche il tempo di informarsi su ogni accortezza necessaria per evitare la pericolosa trappola ed ecco un nuovo spauracchio, l’ennesimo sms capace di ...

Come leggere messaggi Whatsapp senza visualizzarli : Dalla nascita della funzione “Doppia spunta Blu“, chattare su WhatsApp è diventata un’esperienza complicata che in parte mina la nostra Privacy rendendo meno piacevoli le nostre chat. Quante volte vi è stato detto: “Perché rispondi dopo ore ai miei messaggi? Lo so che li hai visualizzati“, stanchi di dovervi giustificare a simili domande? Abbiamo la soluzione giusta per voi. Che voi siate un felice possessore di ...

Come recuperare chat cancellate Whatsapp : State cercando un modo per recuperare le conversazioni WhatsApp dopo aver eliminato per sbaglio dei messaggi? Siete allora nel posto giusto. Potreste pensare che ormai non ci sia più niente da fare ma in questa guida vi mostrerò che in alcune occasioni è possibile recuperare le chat cancellate WhatsApp e anche foto, video o media che avete scambiato. La procedura è valida sia per Android che per iPhone e iPad. Prima di procedere con questi ...

Come spiare Whatsapp e leggere conversazioni : Sono in molti coloro che ci chiedono Come spiare WhatsApp ed in particolar modo Come spiare WhatsApp senza il telefono della vittima. Il fine ultimo è quello di riuscire a leggere le conversazioni di qualcuno senza che quest’ultimo se ne accorda. Abbiamo già risposto a tutte queste domande nella nostra mega guida su Come spiare WhatsApp e la risposta è che è possibile farlo, ed è pure fin troppo semplice. Ci sono tanti ...

Come bloccare numeri sconosciuti su Whatsapp : Inizialmente i social network e i servizi di messaggistica, per poter essere utilizzati, richiedevano esclusivamente un indirizzo e-mail e una password per effettuare l’iscrizione. Con l’avvento di WhatsApp e simili, il nostro numero di telefono è diventato una componente fondamentale per identificarci univocamente su queste piattaforme. Utilizzare il numero personale, però, ci espone inevitabilmente al rischio di essere contattati ...