motorinolimits

: Weekend intenso per i piloti Abarth - BarbaraPremoli : Weekend intenso per i piloti Abarth - MotoriNoLimits : Weekend intenso per i piloti Abarth - FipFvg : RT @simonepizzioli: Weekend intenso con le gare dei playoff della D e C Silver @FipFvg e le G2 della C Gold. Prendete penna e agenda e sceg… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Non si ferma l’intensa stagione dell’124 rally Selenia International Challenge che questo fine settimana vede impegnati due equipaggi privati in altrettante gare in Francia e Repubblica Ceca. Contemporaneamente in Germania, sul circuito del Lausitzring, è in programma la terza prova dell’ADAC F4 Championship powered by. Il giovane pilota transalpino Nicolas Ciamin, con il … L'articoloper iMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.