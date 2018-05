Weekend con l' arte con la Festa e la Notte dei Musei

BEST Weekend / Buongiorno Ceramica! e la Notte dei Musei - MiMa on Track e la Contesa Estense : Alle 21 ci si sposta poi al Mausoleo di Teodorico per scoprire la grandiosa architettura di pietra, unico esempio al mondo di tomba 'barbarica' di VI secolo, frutto di sapienze costruttive antiche e ...

Previsioni Meteo : piogge passeggere al Sud ma sarà un Weekend di sole e caldo in tutt’Italia - seppur con instabilità pomeridiana : Previsioni Meteo – Giornata di piogge passeggere oggi al Sud, accompagnate da sabbia del Sahara tra Calabria e Sicilia: fenomeni deboli o moderati, mentre al Centro/Nord è tornato a splendere il sole con temperature in sensibile aumento fino a +27°C a Merano, +26°C a Bolzano, +25°C a Torino, Firenze, Novara, La Spezia, Udine, Mantova, Ferrara, Pordenone e Frosinone, +24°C a Roma, Milano, Genova, Bologna, Vicenza e Grosseto. Già dal ...

Meteo : in Lombardia Weekend di instabilità con possibili precipitazioni : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Per tutto il weekend la Lombardia resterà all’interno di una vasta area depressionaria insistente sull’Europa. La circolazione atmosferica locale risulterà perlopiù blanda, ma di tipo instabile e favorevole a frequenti episodi di precipitazione a carattere di rovescio o temporale. Queste le indicazioni del bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia.Per domani, mattinata poco nuvolosa in pianura, ...

Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione! : ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani. Ecco i quattro film al cinema: ‘Deadpool 2’, ‘Giù le mani dalle nostre figlie’, ‘Dogman’ e ‘Famiglia allargata’. Sinossi: Il supereroe più politicamente scorretto di tutto l’universo Marvel si prepara a tornare al cinema nel 2018 con un imperdibile sequel. Scheda tecnica: ‘Deadpool 2‘ regia di David Leitch; cast […] L'articolo Weekend al cinema con le proposte di ...

Contratto M5s-Lega - la parola finale ai militanti : via al voto online - ai gazebo nel Weekend : Come preannunciato da Davide Casaleggio il programma stilato dalle due forze politiche subirà il consulto popolare sulla piattaforma Rousseau e nel weekend nelle piazze

Pienza - qual è il Weekend migliore per scoprire il magico borgo toscano. Caffeina consiglia : Al via la VI edizione dell’Emporio Letterario nella gemma della Val d’Orcia. Dal 25 al 27 maggio tre giorni di arte, cultura e libri In Val d’Orcia arrivano i candidati al Premio Strega: è questo il cuore della proposta dell’Emporio Letterario di Pienza, organizzato per la VI volta da Fondazione Caffeina Cultura con la direzione artistica di Giorgio Nisini, in collaborazione con la città e la Pro Loco di Pienza e con il ...

Meteo - Weekend con tanto sole e pochi temporali : la mappa : Finalmente, vien da dire. Nel terzo fine settimana di Maggio l'atmosfera tenderà a stabilizzarsi temporaneamente per il moderato aumento della pressione con conseguenti meno temporali e temperature in aumento. tanto sole e pochi temporali...

Rivoluzione in Poste Italiane con le consegne fino a sera e nei Weekend : Poste Italiane arriva a una svolta con il nuovo piano quinquennale "Deliver 2022": consegne più efficienti, anche nei weekend e fino a sera, nuovi mezzi per i postini e armadietti "fai da te" per il ritiro della corrispondenza presso gli esercizi commerciali. L'articolo Rivoluzione in Poste Italiane con le consegne fino a sera e nei weekend proviene da TuttoAndroid.

Un Weekend di sport - musica ed enogastronomia nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno : enogastronomia, sport e musica la faranno da padrone il prossimo weekend nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno A partire dalla vera e propria festa per i vini della Costiera dei Cech organizzata a Traona e rappresentata da “Vininfesta”: un vasto programma di interesse storico ed enologico in grado di coinvolgere appassionati e non. Sabato 19 maggio la protagonista sarà la viticoltura valtellinese e in particolare le ...

Governo : Di Maio - Weekend gazebo nelle piazze per illustrare contratto : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Sul contratto ci sarà il voto sulla piattaforma Rousseau. Questo sabato e questa domenica ci vedremo nelle piazze con i gazebo M5S” dove “illustreremo punto per punto il contratto”. Lo annuncia Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Governo: Di Maio, weekend gazebo nelle piazze per illustrare contratto sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Pacchi anche di sera e nel Weekend - le Poste verso 100 milioni di consegne : Roma - La sfida dell'e-commerce arriva in casa di Poste Italiane . L'azienda guidata dall'amministratore delegato Matteo Del Fante cambia il sistema di consegna, che sarà molto più flessibile. I 30 ...

Scherma - Coppa del Mondo : Luca Curatoli trova in Mosca una seconda casa - ma è l’unico lampo azzurro del Weekend : Un lampo azzurro in un weekend sottotono per la Scherma italiana. Quella luce arriva da Mosca, ormai diventata una seconda casa per Luca Curatoli. Nella capitale russa lo sciabolatore napoletano aveva centrato la sua prima vittoria in carriera, ma questa volta si è dovuto “accontentare” del secondo posto. Un risultato sicuramente ottimo per il campano, al suo secondo podio stagionale, confermandosi il numero uno d’Italia nella ...